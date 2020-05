Dia mais frio do ano antecipa o inverno com geada nas montanhas capixabas

A estação mais fria do ano começa oficialmente às 18h43 do próximo dia 20 de junho em todo o Brasil. Mas, na região de montanhas do Espírito Santo, onde essa madrugada foi registrada a temperatura mais fria do ano no Estado, o inverno parece que antecipou a sua chegada, inclusive com direito à geada em Domingos Martins.

Esse é o período mais aguardado por muitas pessoas que visitam a região. Mas, quem quiser curtir o frio das montanhas este ano terá que se adequar a todas as regras impostas pela pandemia do coronavírus. A estrutura turística, como hotéis, pousadas, restaurantes e sítios de agroturismo, estão abertos de acordo com todas as normas estabelecidas pelas autoridades de saúde dos municípios, do Estado e do governo federal.

Na madrugada desta quinta-feira (28), a Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) afirmou que foi a noite mais fria do ano no Estado. Na estação meteorológica localizada no distrito de Aracê, em Domingos Martins, os termômetros chegaram a 3,4 °C. Até então, o dia 10 de maio tinha sido o mais frio do ano na localidade, quando foram registrados 5,8 °C.

Para se ter uma ideia da diferença da temperatura da região de montanhas em comparação com outros municípios capixabas, o Incaper informou que em Vila Velha e em Vitória, por exemplo, a noite marcou 14,1 °C e 15 ºC, respectivamente. Em Cachoeiro de Itapemirim (Pacotuba), os termômetros marcaram 11,0 °C, em Linhares e São Mateus a temperatura mais baixa foi 15,7 ºC e em Marilândia, Ecoporanga, Nova Venécia e em Pinheiros, as temperaturas mais baixas ficaram acima de 12 ºC.

O coordenador de Meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, explica que a atuação da massa de ar de origem polar pelo centro-sul do Brasil mantém as temperaturas amenas no Espírito Santo.

INVERNO E TURISMO – De acordo com Hugo Ramos, neste ano as condições de tempo associadas a esta estação deverão ocorrer normalmente. “Este frio ainda no mês de maio é apenas um aperitivo do inverno. É claro que o frio impressiona bastante porque passamos por um período de estiagem, em que as massas de ar de origem polar não avançavam em direção ao Estado, mantendo as temperaturas elevadas para esta época por vários anos consecutivos”, disse.

Eliene Cezati, moradora de Pedra Azul, registrou um gramado congelado próximo ao posto de saúde do distrito na manhã de hoje. “O frio está muito intenso e quase não conseguimos nos aquecer. E continua frio durante o dia. Na parte da manhã estava gelado”, disse Eliene.

Um termômetro instalado na Casa do Turista, em Pedra Azul, local onde funciona a sede do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau e da Associação Turística de Pedra Azul (ATPA), registrou os 4 ºC nesta manhã. Entretanto, termômetros domésticos acusaram temperaturas ainda mais baixas, perto de 0 ºC.

Eugênio Melo, proprietário do Taruíra Food Truck, na Rota do Lagarto, em Pedra Azul, disse que os mais velhos contam que quando o verão é chuvoso, a terra esfria e o inverno é mais rigoroso. “Claro que não é nada científico, mas já registramos geada e com certeza teremos temperaturas negativas. O frio traz a sensação das pessoas de ficarem juntinhos. Mesmo estando abertos, sabemos que esse ano é preciso curtir o frio com muito mais cuidado e com a família, devido ao distanciamento social”, disse.

O Convention das montanhas, que é a instancia de governança e responsável pelas ações em prol do turismo dos nove municípios da região, tem orientado os associados. A entidade tem participado de decisões estaduais e federais com o objetivo de desenvolver protocolos de atendimentos durante e após a pandemia. Nem todos os estabelecimentos da região estão abertos, mas quem optou por abrir, tem seguido à risca as recomendações de prevenção contra o coronavírus.