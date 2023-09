Diamond Films lança trailer de ‘Hypnotic – Ameaça Invisível’

Filme estrelado por Ben Affleck e Alice Braga vai tomar conta dos cinemas em 26 de outubro

A Diamond Films acaba de lançar o trailer de seu novo suspense repleto de reviravoltas. Estrelado por Ben Affleck e Alice Braga, HYPNOTIC – AMEAÇA INVISÍVEL (Hypnotic) chega aos cinemas de todo o Brasil em 26 de outubro. O filme promete uma experiência surpreendente, que vai fisgar a atenção do público.

Em HYPNOTIC – AMEAÇA INVISÍVEL, a atriz brasileira Alice Braga mostra mais uma vez seu talento e se destaca dando vida à Diana Cruz, uma mulher com poderes psíquicos que conduz a narrativa da trama. Com uma carreira internacional extensa, Alice Braga continua a surpreender a crítica e o público, consolidando sua posição como artista de destaque em Hollywood.

Com direção de Robert Rodriguez, o elenco de HYPNOTIC – AMEAÇA INVISÍVEL conta também com William Fichtner, Dayo Okeniyi, Dayo Okeniyi, JD Pardo, Hala Finley, Jeff Fahey e Jackie Earle Haley.

Em HYPNOTIC – AMEAÇA INVISÍVEL, enquanto busca incansavelmente por sua filha desaparecida, o detetive Danny Rourke (Ben Affleck) se vê envolvido em uma conspiração criminosa que desafia a realidade. Nessa jornada, ele é confrontado por uma série de acontecimentos perturbadores que o levam a questionar tudo. Contando com a ajuda de Diana Cruz, Rourke segue os rastros do homem que acredita ter as respostas para encontrar sua filha, mas acaba se deparando com revelações surpreendentes e perigosas.