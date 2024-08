Diamond Films lança trailer de “Ligação Sombria”, novo filme com Nicolas Cage

today7 de agosto de 2024 remove_red_eye53

Filme de ação e terror psicológico estreia nos cinemas em 12 de setembro

O filme de ação e terror psicológico LIGAÇÃO SOMBRIA (Sympathy for the Devil) acaba de ganhar um trailer oficial. Com distribuição da Diamond Films, o longa estreia nos cinemas em 12 de setembro e conta com Nicolas Cage e Joel Kinnaman como protagonistas.

Confira o trailer

No filme, Kinnaman interpreta um motorista que está à caminho do hospital, pois sua esposa acabou de entrar em trabalho de parto. É neste momento que um passageiro (Nicolas Cage) o ameaça sob a mira de uma arma e o obriga a dirigir e a seguir uma série de regras, dando início a um perverso jogo de gato e rato. O motorista então precisa fazer o que for preciso para salvar a sua vida e a de sua família.

Em uma narrativa instigante onde nada é o que parece, Nicolas Cage vive um personagem desequilibrado e excessivo, contrastando diretamente com o personagem de Joel Kinnaman, que tenta manter o controle apesar da situação desesperadora. O filme tem direção de Yuval Adler e roteiro de Luke Paradise.

Sinopse

Em LIGAÇÃO SOMBRIA, Nicolas Cage e Joel Kinnaman protagonizam uma noite de terror psicológico e ação. O filme acompanha um motorista (Kinnaman) que se vê forçado a levar um passageiro misterioso (Cage) sob a mira de uma arma. Isolado em seu carro, ele deve dirigir e seguir à risca as regras impostas pelo passageiro violento. Ao longo da noite, acontecimentos inesperados revelam que nem tudo é o que parece.