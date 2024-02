DIAS 19 e 20 DE FEVEREIRO | Vila Velha realiza feirão com mais de 500 vagas de emprego

Evento acontece na segunda e terça (19 e 20), de 6h às 13h, no Terminal de Itaparica

Na próxima segunda-feira (19) e na terça (20), no período de 6h às 13h, toda equipe do Sine de Vila Velha estará de plantão no Terminal de Itaparica para cadastrar e encaminhar pessoas que estiverem interessadas em conseguir um emprego no mercado formal de trabalho da cidade. É o “Feirão do Emprego”, que vai levar diretamente até os cidadãos, novas oportunidades para a conquista de uma vaga de trabalho.

“A princípio, durante o feirão, deveremos disponibilizar um total de mais de 500 oportunidades de emprego. Voltaremos ao Terminal de Itaparica na terça-feira (20), no mesmo horário, para cadastrar mais trabalhadores. Como o Sine de Vila Velha é muito eficaz na captação de novas vagas, pretendemos manter o Feirão do Emprego nas próximas semanas, quando deveremos percorrer também os terminais de Vila Velha, Ibes e São Torquato”, informou o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti.

Gabriela Bicalho, Diretora do Sine de Vila Velha, ressalta que o órgão irá destinar 250 vagas para contratação imediata, exclusivamente para suprir as necessidades de uma grande rede de supermercados (Grupo Carone), que está expandindo sua atuação em Vila Velha e que, por esta razão, precisa aumentar seu quadro de pessoal no município.

“Mas também estaremos cadastrando e encaminhando trabalhadores de todas as outras áreas profissionais, que atuam nas mais variadas funções, para as vagas que também estarão em oferta no Feirão do Emprego”, adiantou ela.

Este atendimento especial em local público de grande afluência de pessoas prioriza o cadastramento de desempregados e/ou de interessados em ocupar as vagas de emprego disponíveis em Vila Velha. Esta iniciativa cumpre o objetivo de ajudar as empresas do município a preencherem seus respectivos quadros de funcionários com trabalhadores que residem na própria cidade e que muitas vezes residem próximo aos seus locais de trabalho.

Neste Feirão do Emprego, servidores do Sine de Vila Velha estarão cadastrando e encaminhando profissionais que atuam em diversas funções e cargos, não só na área supermercadista, como também em todos os segmentos do setor produtivo.

Confira algumas vagas/funções a serem ofertadas

Açougueiro

Ajudante de açougueiro (comércio)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria

Ajudante de eletricista

Ajudante de motorista

Analista de sistemas de automação

Assistente administrativo

Assistente de cobrança

Atendente de farmácia (balconista)

Atendente de lanchonete

Atendente de padaria

Atendente de telemarketing

Atendente do setor de frios e laticínios

Auxiliar administrativo

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de logística

Auxiliar de manutenção e recarga de extintor de incêndio

Auxiliar de manutenção predial

Auxiliar de mecânico de autos

Auxiliar técnico eletrônico

Caixa (supermercados)

Churrasqueiro

Conferente de carga e descarga

Consultor de vendas

Copeiro

Cozinheiro geral

Eletricista de instalações

Embalador a mão

Empregado doméstico (serviços gerais)

Instalador de cortinas, persianas, portas sanfonados e boxes

Jardineiro

Mecânico de automóvel

Mecânico de bicicletas

Mecânico de equipamentos pesados

Montador

Motorista de caminhão guincho com munck

Oficial carpinteiro

Operador de empilhadeira

Pedreiro

Repositor de mercadorias (supermercados)

Técnico de manutenção eletrônica

Técnico de rede (telecomunicações)

Técnico em fibras óticas

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico orçamentista de obras (construção civil)

Terapeuta ocupacional

Vendedor interno

Zelador