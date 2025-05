Diretora de escola de Cachoeiro de Itapemirim é afastada após exibir objeto sexual em escola

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim anunciou, na manhã desta sexta-feira (23), o afastamento imediato da diretora de uma escola da rede municipal de ensino após a circulação de um vídeo que causou grande repercussão nas redes sociais. Nas imagens, a servidora aparece exibindo um objeto sexual dentro do ambiente escolar, o que motivou a reação das autoridades municipais.

De acordo com a administração municipal, a diretora foi ouvida ainda nesta manhã, e um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi instaurado para apurar os fatos. A Prefeitura destacou que a medida tem como objetivo garantir uma investigação adequada e, caso constatada a infração, aplicar as sanções previstas na legislação.

A Secretaria Municipal de Educação se pronunciou oficialmente, informando que acompanha o caso de perto e que está tratando a situação com “seriedade e rigor”, dada a gravidade do ocorrido e o impacto causado na comunidade escolar.

Em nota, a Prefeitura de Cachoeiro reforçou seu compromisso com a ética e a responsabilidade no serviço público, principalmente em ambientes educacionais, onde a conduta dos profissionais deve servir de exemplo.

Confira a nota oficial na íntegra:

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que já tomou as providências cabíveis em relação ao caso envolvendo a gestora de uma unidade escolar, que aparece em imagens amplamente divulgadas nas redes sociais com um objeto sexual nas dependências da instituição de ensino.

A servidora foi ouvida na manhã desta sexta-feira (23) e afastada de suas funções. Um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi instaurado para apuração rigorosa dos fatos. Além dela, outros dois servidores também estão sendo investigados por possível participação na conduta incompatível com o serviço público.

Um novo processo seletivo para a escolha de um novo gestor escolar será aberto na próxima segunda-feira (26), com o objetivo de garantir a normalidade no funcionamento da unidade e preservar o ambiente escolar.

A Secretaria Municipal de Educação repudia veementemente a conduta adotada e reitera que não compactua com atitudes dessa natureza, nem com qualquer comportamento que vá de encontro aos princípios da ética, do respeito e da responsabilidade que devem nortear a atuação dos servidores públicos.

Reafirmamos nosso compromisso com a educação de qualidade e com a integridade das instituições escolares, ressaltando que a conduta apresentada não condiz com o Código dos Agentes Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, nem com as orientações institucionais repassadas pela Secretaria Municipal de Educação às escolas da rede.