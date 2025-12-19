Disque Denúncia 181 passa a receber denúncias por WhatsApp

A revolução tecnológica na Segurança Pública Capixaba chegou ao Disque Denúncia 181 do Espírito Santo, o canal de denúncias anônimas mais eficiente do Brasil. Agora, cidadãos que desejarem contribuir com o trabalho da polícia sem serem identificados podem enviar informações por meio do WhatsApp.

A novidade foi apresentada em entrevista coletiva, nesta quinta-feira (18). O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, falou sobre a importância da atualização tecnológica no combate à criminalidade.

“O Disque Denúncia 181 já é uma das nossas mais importantes ferramentas, que possibilita a participação de qualquer cidadão na construção de um Espírito Santo mais seguro. Agora, com este novo canal, o Disque Denúncia acompanha a evolução da sociedade, amplia o acesso dos cidadãos e continua sendo um serviço seguro, de sigilo garantido e resolutividade inquestionável”, afirmou.

O número do WhatsApp do Disque Denúncia 181 é 27 99253-8181. Ao mandar um “oi’ para o canal, o cidadão é atendido pela Duda, a Inteligência Artificial do Disque Denúncia, que tem um script pré-desenvolvido, semelhante ao do site. Basta seguir o passo a passo, respondendo às perguntas e enviando as informações, até a finalização da denúncia.

Cada incidente tem um script próprio, e a inteligência artificial fará as perguntas conforme o tipo de crime indicado pelo cidadão. Pelo canal ainda é possível anexar fotos, vídeos, documentos e arquivos de áudio relacionados ao fato. Após a finalização da denúncia, as informações são compiladas em um documento e encaminhadas à unidade policial competente para a apuração do fato.

O sistema não aceita chamadas de vídeo, nem ligações. Nos dois casos, a chamada é bloqueada. Além disso, o robô não reconhece respostas por áudio, sendo necessário responder aos comandos conforme as instruções da conversa, e enviar as informações por escrito. É importante lembrar que o Disque Denúncia 181 é um canal para envio de informações que serão investigadas. Se o cidadão estiver presenciando um crime e precisar de atendimento imediato, o correto é ligar para o Ciodes 190.

O atendimento é totalmente digital, sem qualquer interação humana. Isso significa que desde a primeira mensagem até o envio da denúncia para a polícia, nenhuma pessoa terá contato com as mensagens, nem terá acesso às informações. Os recursos de criptografia, de segurança digital e o uso de Inteligência Artificial garantem que o usuário do sistema tenha sua identidade totalmente preservada, sendo impossível identificá-lo.

“Podemos explicar o sistema como se as informações estivessem caminhando por um corredor. A cada avanço, uma porta se fecha, impedindo que os dados retornem ou sejam rastreados. O recebimento da denúncia é feito por um robô, que conduz a conversa para preencher um formulário. Esse formulário e os anexos vão do robô direto para a nossa base de dados, que é inacessível e, daí, encaminhados para a unidade policial. Só então, pessoas terão contato com as informações da denúncia”, explicou o gerente do Disque Denúncia 181 do Espírito Santo, delegado Paulo Expedicto Amaral.

O gerente explicou, também, que os recursos de segurança digital são semelhantes aos já aplicados no site do Disque Denúncia 181, em funcionamento desde 2018 e, atualmente, responsável pelo recebimento de cerca de 20% do total de denúncias.

A quantidade de registros aumenta ano após ano, o que demonstra que a população confia no Disque Denúncia 181 e se sente confortável para enviar informações que ajudem no trabalho da polícia. Em 2024, o serviço alcançou a marca de 85.260 denúncias recebidas, se consolidando como o canal de denúncias anônimas mais acessado do Brasil.

Com o WhatsApp, o Disque Denúncia 181 passa a contar com três canais para o envio de denúncias anônimas:

– Pelo telefone, basta discar 181

– Pelo computador, basta acessar https://disquedenuncia181.es.gov.br/

– Pelo celular, basta mandar um “oi” para 27 99253-8181

Todos os canais do Disque Denúncia 181 são seguros e garantem o anonimato do denunciante. O serviço de denúncias anônimas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) completa 24 anos em 2025 e já se consolidou como uma importante ferramenta de participação popular na elucidação de crimes e combate à violência.

Além dos canais de denúncia, o Disque Denúncia 181 mantém em seu site o Portal de Pessoas Desaparecidas, iniciativa pioneira no Brasil, criada para divulgar casos de desaparecimento e receber informações que auxiliem na localização de pessoas desaparecidas.

O portal disponibiliza informações em tempo real, permite o envio de fotos, vídeos e arquivos, amplia a participação cidadã nas buscas e está integrado aos registros de ocorrência presenciais e on-line, à Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas e a outros órgãos de segurança pública. A ferramenta também atua como base de dados estratégica para análises e formulação de políticas públicas.

O Disque Denúncia 181 também funciona como canal oficial do Estado para divulgação de Procurados Foragidos, permitindo que a população colabore de forma segura e anônima com a localização de indivíduos com mandados de prisão em aberto.