DIVINO DE SÃO LOURENÇO | Encontro musical no Caparaó Capixaba acontece de 24 a 30 de janeiro

today11 de janeiro de 2024 remove_red_eye89

No período de 24 a 30 de janeiro, o Espaço Cultural Sítio Alegria Alegria, situado em Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço, no coração do Caparaó Capixaba, abre suas portas para uma experiência única de Residência Artística. Nesta edição, o cenário bucólico será palco para a renomada cantora, compositora, violonista e poetisa mineira Consuelo de Paula, cuja voz encantadora harmoniza a vida e a arte através de suas melodias poéticas.

Artista convidada: Consuelo de Paula

Uma das vozes mais marcantes da música brasileira vai trazer uma riqueza artística com suas músicas regionais brasileira, compartilhando sua experiência e talento com o virtuoso violonista e cantor, Marcos Côco, que fará participação especial adicionando ainda mais brilho a essa experiência única.

A Residência Artística oferece um ambiente propício para a troca de experiências, experimentação artística e criação colaborativa. Os participantes terão a oportunidade de mergulhar na inspiração proporcionada pela natureza exuberante do Caparaó Capixaba.

A residência é idealizada e realizada por Marco Baretta e Bel Freire que, juntos, proporcionam a comunidade a oportunidade de apreciar a harmonia entre arte e natureza, resultando em memórias verdadeiramente inesquecíveis.