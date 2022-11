Doação de livros em comemoração aos 54 anos da biblioteca de Itapemirim

A Biblioteca Pública Municipal de Itapemirim “Thomé de Souza Machado” está completando 54 anos. E para comemorar, a prefeitura, através da Secretaria de Cultura, em parceria com a Secretaria de Educação, está realizando diversas atividades, com direito a bolo e parabéns ao som da COMUDI.

E o ponto alto da festa foi o recebimento de 1.560 exemplares de livros, através de uma parceria com a instituição evoluir. Deste montante, 780 foram entregues para a Secretaria de Educação, 260 para a Biblioteca Municipal, e os demais distribuídos para 4 pontos de leitura, sendo 130 livros em cada ponto:

– Toca da Leitura: – Biblioteca Comunitária;

– Projeto Art e Cultura – Biblioteca Comunitária;

– Projeto Semeando e Colhendo – Biblioteca Comunitária;

– Comunidade Quilombola de Graúna.

A abertura das comemorações aconteceu na tarde da última segunda (21), no Ginásio Waldir Alves.

A solenidade contou com a presença da subgerente do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo, Adriana Isidório; a escritora Ivny Mattos; a escritora e estudante da Escola de Santo Amaro, Cassiane da Conceição Paulo; estudantes do curso de biblioteconomia da UFES – polo UAB Itapemirim; e o representante do projeto Story Jam, o coordenador da Evoluir, Francis Dias.

Participaram também da solenidade o vice-prefeito de Itapemirim, Fábio dos Santos Pereira (DaGata); o Secretário de Cultura, Rafael Perim; e representantes da Secretaria de Educação, Cultura, e da Biblioteca Municipal.

Os trabalhos seguem acontecendo com a presença de alunos da rede municipal de educação, que nesta terça-feira tiveram a oportunidade de ter a experiência de escrever e imprimir o seu próprio livro, além de participarem de atividades lúdicas.