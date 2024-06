Domingos Martins vai receber calçamento no trecho entre Perobas e Ponto Alto

Com o apoio do deputado Fabrício Gandini, o governo do Estado forneceu material que será usado pela prefeitura para realizar a obra, que chega próxima ao Dia do Município e do Patrono Domingos José Martins

Amanhã (12), além do Dia dos Namorados, será comemorado o Dia do Patrono Domingos José Martins e Dia do Município de Domingos Martins. Mas os moradores da cidade já têm o que comemorar. É que os distritos de Perobas e Ponto Alto vão receber seis mil metros quadrados de calçamento, com blocos de concreto intertravados tipo holandês e meios-fios, no trecho que interliga as duas comunidades.

O Contrato de Doação com Encargos, que documenta os recursos cedidos para a obra, feito pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), foi publicado no Diário Oficial do Espírito Santo. O valor total será de R$ 502.600,00. O calçamento foi intermediado pelo deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), que viabilizou junto ao governo do Estado o atendimento à região.

A disponibilização dos materiais foi feita através do programa Calçamento Rural, que é desenvolvido pelo governo do Estado, por meio da Seag, em parceria com os municípios. O objetivo do programa é fazer melhorias na infraestrutura das comunidades e distritos das áreas rurais, para facilitar a mobilidade da população e o escoamento da produção agrícola.

No caso da pavimentação, o pedido foi feito por parte do município e intermediado por Gandini. O contrato conta com os materiais necessários para a execução da obra, que será feita pela Prefeitura de Domingos Martins.

Gandini destaca a importância do calçamento para os distritos. “Essa obra vai interligar duas comunidades: Ponto Alto e Perobas. São duas comunidades grandes, portanto trata-se de um eixo muito importante para o desenvolvimento da região. A pavimentação do trecho vai facilitar a vida dos moradores que precisam transitar entre os distritos. É mais segurança e também o fortalecimento da atividade agrícola”, observou.

TRANSFERÊNCIA

Nesta quarta, haverá a transferência simbólica da capital do Espírito Santo para Domingos Martins por conta do Dia do Município, em homenagem ao patrono Domingos José Martins. Uma solenidade será realizada às 8h30, na praça que leva o mesmo nome, também conhecida como Praça da Biquinha, em homenagem ao busto do herói capixaba.

O evento contará com a presença do prefeito Wanzete Kruger, do deputado Gandini, além do secretário-chefe da Casa Civil, José Maria de Abreu Júnior e da Banda da Polícia Militar. Também haverá a apresentação da banda da Emef Eugênio Pinto Sant’ Anna e dos alunos de taekwondo projeto Campeões do Futuro.

Domingos Martins participou como líder da Revolução Pernambucana do movimento emancipacionista de 6 de março de 1817, na então província de Pernambuco. Ele foi derrotado, preso e fuzilado em 12 de junho do mesmo ano, no Campo da Pólvora, na Bahia. Em sua homenagem, em 1921, o então município de Santa Isabel passou a ser chamado de Domingos Martins.

foto Wilbert Suave