Dorlei Fontão é confirmado para reeleição em Presidente Kennedy com amplo poio

today5 de agosto de 2024 remove_red_eye56

O prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão (PSB), foi oficialmente confirmado como candidato à reeleição em convenção partidária realizada neste domingo (4). Seu vice na chapa será o ex-secretário de Assistência Social do município, Tancredo Almeida (PSB).

Dorlei e Tancredo têm como objetivo fortalecer o PSB, que é liderado pelo governador Renato Casagrande no Espírito Santo. A chapa de Dorlei conta também com o apoio dos partidos Podemos, MDB, Progressistas e Republicanos.

O evento contou com a presença de populares, diversas lideranças comunitárias e políticas, incluindo o deputado estadual Allan Ferreira (Podemos), o deputado federal Messias Donato (Republicanos) e o ex-deputado federal Neucimar Fraga (PP).

Messias Donato destacou a importância da continuidade da gestão de Dorlei, elogiando-o como um dos melhores prefeitos do Espírito Santo. “Essa tsunami do bem tem que tomar conta da cidade, pois só vai dar Dorlei de novo”, afirmou.

O deputado Allan Ferreira ressaltou a transformação de Presidente Kennedy sob a liderança de Dorlei, lembrando do passado obscuro da cidade e destacando as muitas melhorias realizadas. “Estamos felizes de estar ao seu lado e ver a mudança que você fez em Presidente Kennedy. Hoje vemos notícias boas nos jornais, com muitas oportunidades para a população.”

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Santos (União Brasil), e os deputados federais Da Vitória (PP) e Gilson Daniel (Podemos) também gravaram vídeos com mensagens de apoio à reeleição de Dorlei Fontão.

O vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) manifestou confiança em Dorlei, prometendo apoio para futuras realizações. “Você pode contar comigo e com o governador Renato Casagrande para grandes realizações na cidade”, disse ele em mensagem por vídeo.

Neucimar Fraga elogiou o prefeito por sua dedicação ao povo, afirmando: “Você sempre esteve ao lado do povo, ajudando em diversas áreas. O povo está feliz, e essa é a nossa meta. Por isso ando com Dorlei, ele é o melhor para Presidente Kennedy.”

O prefeito Dorlei Fontão destacou o respeito e o compromisso com a população. “Eu adoro estar ao lado do povo, atendendo-o. Se eu estou na prefeitura hoje, agradeço a vocês que tiveram a coragem de votar em Dorlei, para que eu pudesse fazer a diferença em Presidente Kennedy. Eu fiz e farei muito mais. Com Tancredo ao meu lado, tenho certeza de que fiz a melhor escolha.”

por Wanderson Amorim