Dorlei Fontão encaminha PL para Câmara Municipal concedendo reajuste para servidores efetivos

30 de junho de 2023

O prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão, assinou na manhã desta sexta-feira (30), o Projeto de Lei que altera o Plano de Carreira dos Servidores Públicos Efetivos. Além de enquadrar os servidores que se encontravam extintos desde 2009, aguardando o seu aproveitamento em outro cargo, o projeto reajusta mais uma vez os vencimentos dos servidores efetivos municipais.

Na prática, o texto reorganiza os cargos e também torna desnecessário a complementação salarial, uma vez que os servidores agora receberão acima do salário-mínimo.

Outro ponto é que mais uma vez a administração pretende conceder reajuste aos servidores efetivos. Com a aprovação do Projeto de Lei, haverá revisão salarial de 8,60%, respeitando a data base de revisão – 01/03 – de cada ano, evitando assim a defasagem e promovendo a valorização de todos os servidores públicos efetivos do município de Presidente Kennedy.

Vale ressaltar que o reajuste e o enquadramento faz parte da política de valorização do funcionalismo público. Todos os cálculos foram feitos com planejamento, levando em consideração a receita de 2023, a despesa com pessoal e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

“Nós temos um respeito muito grande com os nossos servidores, que são fundamentais na prestação de serviços de todo nosso Município. É importante destacar que este é apenas o primeiro ponto que começamos a corrigir no Plano de Carreira. Em breve anunciaremos mais medidas a fim de promover a valorização e o reconhecimento do trabalho prestado de todos os nossos servidores públicos municipais”, destacou o prefeito Dorlei Fontão.