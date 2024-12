Dorlei Fontão preparado para a posse do segundo mandato em Presidente Kennedy

today7 de dezembro de 2024 remove_red_eye41

O prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão (PSB), após a aprovação de suas contas de campanha na quinta-feira, 05 de dezembro, reforça sua posição deixando opositores sem alternativas viáveis e marcando o caminho para um segundo mandato promissor.

Dorlei já superou duas das três etapas necessárias para assumir o cargo: a aprovação do DRAP (Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários) e das contas de campanha. Agora, resta apenas a análise do registro de sua candidatura pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que está sob relatoria do Ministro Kássio Nunes Marques.

Aprovação das contas fortalece liderança

A decisão que validou as contas de campanha de Dorlei foi proferida pelo Juiz Eleitoral Jorge Orrevan Vaccari Filho, da 43ª Zona Eleitoral, com sede em Marataízes. Na sentença, o magistrado destacou a transparência e a conformidade do processo: “Julgo APROVADAS as contas de campanha do candidato ao cargo de Prefeito, DORLEI FONTÃO DA CRUZ, relativas às Eleições Municipais de 2024.”

Além disso, o Ministério Público Eleitoral também emitiu parecer favorável à aprovação, o que demonstra a seriedade com que a equipe do prefeito tratou todos os aspectos legais da campanha.

Derrota iminente dos opositores

Enquanto Dorlei avança com solidez, os opositores enfrentam dificuldades em consolidar uma narrativa convincente contra o atual prefeito. A aprovação das contas e do DRAP praticamente inviabiliza qualquer tentativa de impugnação, evidenciando a força da gestão de Dorlei e sua capacidade de cumprir rigorosamente as exigências legais.

Expectativa para 2025

Agora, diante do segundo mandato, as expectativas são altas. Com a resolução das pendências jurídicas, Dorlei Fontão está pronto para continuar o trabalho iniciado em seu primeiro mandato.

Após uma primeira administração marcada por avanços em infraestrutura, desenvolvimento social e econômico, Dorlei retorna ao comando do município com novos projetos e promete trazer avanços ainda mais significativos.

Ele também reforça seu compromisso com a transparência na gestão pública, um pilar essencial para fortalecer a confiança da população e garantir que as demandas da sociedade sejam atendidas com eficiência.

A equipe jurídica do prefeito segue otimista quanto à aprovação do registro de candidatura pelo TSE, o que consolidará sua posição como uma liderança incontestável no município.

Passos para a posse

1 – Aprovação do DRAP: já concluído, valida a regularidade do partido e da coligação.

2 – Prestação de contas: aprovada pela Justiça Eleitoral, garante a transparência da campanha.

3 – Registro de candidatura: última etapa pendente, em vias de ser deferida pelo TSE.

Com o cumprimento de todas essas etapas, Dorlei tomará posse no dia 1º de janeiro de 2025, para dar continuidade ao progresso de Presidente Kennedy.

fonte Wanderson Amorim