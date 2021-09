Dos 30 aos 40+: os 5 tratamentos estéticos mais procurados pelos homens

Engana-se quem pensa que tratamentos estéticos são voltados apenas para o público feminino. Homens estão cada vez mais adeptos do universo da beleza e bem-estar, que vai muito além da loção e espuma de barbear. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), houve um aumento de 5% para 30% no número de homens que se submeteram a cirurgias estéticas nos últimos cinco anos.

“A tendência do público masculino é buscar procedimentos rápidos, com poucas sessões e indolores”, afirma Aline Caniçais, fisioterapeuta especialista dermatofuncional da HTM Eletrônica, empresa referência no desenvolvimento e fabricação de equipamentos estéticos.

A especialista lista os 5 procedimentos mais procurados pelos homens que querem envelhecer bem ou dar um upgrade no visual.



Confira

Depilação

A fotoepilação é um dos tratamentos mais realizados entre homens que desejam ter um corpo livre de pelos. “Nesse tipo de procedimento, é comum clínicas de estética utilizarem aparelhos que emitem uma luz responsável por destruir o bulbo e eliminar os fios desde a raiz, como a tecnologia Light Pulse, que garante conforto e resultados efetivos”, comenta Aline. As regiões depiladas com mais frequência pelos homens são axilas, braços e abdômen, contorno de barba, entre outras áreas do corpo.

Cuidados com a barba

Tradicionalmente, os cuidados com a barba sempre fizeram parte da rotina dos homens. No entanto, com o avanço da tecnologia na estética, essa rotina pode acontecer de forma mais prática e eficiente. Para Aline, os fios do rosto precisam de muito cuidado, atenção e higiene. Por isso, homens têm apostado em novos tratamentos estéticos, como a barboterapia, que realiza o corte da barba com espuma, toalhas quentes e gel de massagem. A tecnologia também é agregada no tratamento e potencializa ainda mais os efeitos. Para isso, é utilizado um vapor de ozônio (Beauty Steam), que promove eliminação de toxinas, hidratação e emoliência da pele, remove os radicais livres e auxilia na permeação de produtos utilizados no tratamento. Além de uma barba bem feita, o serviço garante relaxamento e hidratação da pele.

Tratamento capilar

Um incômodo apresentado por muitos homens na faixa etária dos 30 anos ou mais é a queda capilar, comum nessa idade. “Esse tipo de queda pode apresentar, inicialmente, entradas mais pronunciadas, que podem avançar rapidamente. Por isso, outro procedimento muito procurado por este público é o tratamento de alopécia”. De acordo com a especialista, recomenda-se nestes casos o uso da terapia combinada por LEDs, Alta Frequência e Vacuoterapia. “OStim Hair apresenta essas 3 tecnologias que tratam desde o bulbo até couro cabeludo e fios, garantindo efetividade na terapia capilar, com interrupção da queda, aumento da quantidade e qualidade dos fios”.

Gordura localizada

Tendência entre o público masculino a partir dos 30 anos é se livrar de gorduras indesejadas para manter o shape. Segundo Aline, a Criolipólise é um equipamento muito comum nesse tipo de procedimento. ”A tecnologia congela a capa adiposa por meio de diversos tipos de aplicadores (escolhidos de acordo com a região de tratamento), promovendo destruição da célula de gordura. O tratamento é escolhido pela maioria dos homens devido a necessidade somente de 1 ou 2 sessões, com resultados depois de 60 dias. Aqui, há redução média de 43% da gordura localizada”.

Peeling

Normalmente, a pele masculina é mais oleosa e espessa, por conta da testosterona. Dessa forma, o número de homens que buscam peeling para resultados na pele aumentou consideravelmente. “Um dos tipos mais utilizados é o de Diamante, que promove um lixamento controlado da pele de forma indolor e sem interação química que, além de gerar renovação celular, garante uma pele mais sedosa, reduz as manchas (principalmente provocadas por acnes) e também estimula a produção de colágeno,”, finaliza a especialista.