DP de Guaçuí prende em flagrante suspeito por tráfico de drogas

today21 de outubro de 2021 remove_red_eye42

A Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí realizou, nesta quinta-feira (21), o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, no bairro Vale do Sol, em Guaçuí. Durante a ação, um jovem de 21 anos foi preso, em flagrante, suspeito de estar envolvido no tráfico de drogas na região.



Os policiais foram ao local e, no interior da residência, localizaram 91 pinos de cocaína, sete munições calibre. 38 e R$ 423,00 em espécie.

De acordo com o titular da Delegacia de Polícia de Guaçuí, delegado Marcos Nery, o suspeito tinha passagens pela polícia e já cumpriu pena por envolvimento com o tráfico de drogas.

“Por meio do serviço de inteligência e pelo recebimento de denúncias anônimas, conseguimos a localização e efetuamos a prisão do suspeito. A ação tem por objetivo identificar suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas no município”, explicou o delegado.



O suspeito foi conduzido para a DP de Guaçuí, onde foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de munições, sendo conduzido para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI), ficando à disposição da Justiça.