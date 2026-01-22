DP de Jaguaré prende último envolvido em homicídio de funcionária de hospital

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, prendeu, nessa terça-feira (20), o último suspeito de participação no homicídio de Angélica Aparecida de Oliveira, de 48 anos. O crime ocorreu no dia 27 de agosto de 2023, nas imediações do Córrego das Araras, no município de Jaguaré.

Após trabalho de monitoramento, os policiais civis acompanharam o suspeito, de 22 anos, até a entrada em um imóvel localizado no bairro Barra Seca, em Jaguaré, onde foi realizada a prisão.

O homem é investigado por participação no homicídio de Angélica Aparecida de Oliveira. A vítima desapareceu no dia 27 de agosto de 2023, após sair de sua residência com destino ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, onde trabalhava como assistente administrativa, mas não chegou ao local. Horas depois, o veículo em que ela estava foi encontrado incendiado às margens da Rodovia ES-356, nas proximidades do Córrego das Araras.

De acordo com as investigações, os criminosos efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima durante o trajeto para o trabalho. As apurações apontam que houve um erro na identificação do alvo, já que Angélica foi confundida com uma suposta rival dos autores. Ao perceberem o equívoco, os envolvidos levaram o veículo até uma área rural e incendiaram o automóvel com a vítima ainda em seu interior.

A Operação Tolerância Zero já havia resultado na prisão dos demais envolvidos no crime, durante ação realizada no dia 24 de junho do ano passado. Com a prisão do último investigado, as investigações foram concluídas.

“Com a captura do último envolvido, encerramos as investigações e reiteramos o compromisso da Polícia Civil com a política de tolerância zero contra crimes violentos, assegurando aos criminosos o rigor da lei e a devida responsabilização penal”, disse o titular da DP de Jaguaré, delegado Erick Lopes.