DPCA prende suspeita de conivência com abuso sexual de filha em Vila Velha

today1 de fevereiro de 2024 remove_red_eye72

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), prendeu, no último dia 24 de janeiro, uma mulher de 31 anos investigada por estupro de vulnerável. A prisão ocorreu no município de Vila Velha e nada de ilícito foi localizado com a detida.

Segundo as investigações, a mulher permitia que a filha fosse abusada sexualmente pelo padrasto, e, além disso, a agredia, alegando que a vítima estava se insinuando para o agressor.

A vítima hoje tem 13 anos, mas era abusada desde os 8 anos. A Polícia Civil tomou conhecimento dos fatos em dezembro do ano passado, após a vítima contar ao pai os abusos que sofria.

Em depoimento, a suspeita alegou que desconhecia que a filha era abusada. Ela foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica, onde permanece à disposição da Justiça.

O padrasto tem um mandado de prisão por estupro de vulnerável, mas se encontra foragido.

por Olga Samara Gomes