DPCA prende suspeito de praticar ‘sextorsão’ contra a ex-namorada

today14 de fevereiro de 2025 remove_red_eye47

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), prendeu, no dia 03 de fevereiro, um homem de 19 anos investigado por estupro qualificado, lesão corporal, perseguição e furto, cometidos em face de sua ex-namorada, de 16 anos. A prisão ocorreu no município de Vitória.

As informações foram divulgadas em coletiva, na terça-feira (11), na Chefatura de Polícia Civil, em Vitória.

“Queremos dar esse alerta aos pais para que fiquem atentos com as relações que os filhos estão tendo. Precisamos saber quem são essas pessoas, saber se o filho está sendo bem tratado. Isso faz parte da educação e do cuidado que os pais precisam ter com os filhos. A denúncia é muito importante para que o Estado passe a agir. Registre a ocorrência ou faça o Disque-Denúncia 181”, reforçou o delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda.

O indivíduo ainda é suspeito de chantagear a vítima a continuar tendo relações sexuais com ele, sob a condição de divulgar um vídeo íntimo gravado sem a vítima saber, prática conhecida como ‘sextorsão’”.

“Quando a pessoa tem acesso a conteúdos sexuais através de fotos ou vídeos de outra pessoa e ameaça divulgar esses vídeos, pedindo para que aquela vítima faça alguma coisa ou solicite dinheiro para não divulgar, ela está incorrendo em crimes. A partir do momento que ela passa a ter relações sexuais sob ameaça ou coagida, caracteriza o crime de estupro”, disse a adjunta da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), delegada Gabriela Enne.

As ameaças se intensificaram, chegando ao ponto de o suspeito perseguir a vítima na escola, shopping e em seu local de trabalho com envios de fotos portando arma de fogo.

“A vítima ficou apavorada com o comportamento do suspeito e contou toda a situação aos pais. Eles imediatamente procuraram a DPCA e registraram o boletim de ocorrência com diversos prints de conversas e ameaças gravíssimas do suspeito. Diante da gravidade do caso conseguimos de forma célere o mandado de prisão preventiva e efetuamos a prisão do suspeito”, explicou a delegada Gabriela Enne.

Em cumprimento do mandado de busca e apreensão foram apreendidos três aparelhos celulares que serão encaminhados à perícia criminal. Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra.

Balanço de janeiro

A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) efetuou o cumprimento de nove prisões, entre mandados de prisão preventiva e temporária no mês de janeiro de 2025, referentes a crimes contra crianças e adolescentes.

Oito das prisões estão relacionadas a crimes contra a dignidade sexual, e uma delas é relacionada a crimes de violência doméstica. As vítimas são predominantemente do sexo feminino.

Em um dos casos foi efetuada a prisão de um líder religioso, acusado de convidar crianças para brincar em piscina e cometer atos libidinosos não consentidos. Os crimes aconteceram há, pelo menos, 10 anos, e seis vítimas foram identificadas até o momento, sendo que o indivíduo se aproveitava do fato de ser conhecido como pastor, para ter confiança dos pais no contato com as crianças.

Outro caso foi a prisão de homem de 44 anos, indiciado por ter cometido o crime de estupro de vulnerável contra a própria sobrinha, no período em que a vítima tinha entre 7 e 12 anos de idade. O investigado se aproveitava do fato de as famílias residirem no mesmo quintal para praticar os crimes quando os pais da criança não estavam. Além disso, ameaçava a criança e oferecia dinheiro para que não revelasse os fatos.

A DPCA atende todos os municípios da Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana), totalizando atendimentos para mais de 600 bairros e fica localizada no bairro Jucutuquara, em Vitória. A Delegacia tem atribuição para investigação dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes.