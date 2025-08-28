DPCAI de Guarapari prende foragido por estupro de vulnerável de Minas Gerais

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso (DPCAI) de Guarapari, prendeu, nesta quarta-feira (27), um homem de 37 anos, foragido do Estado de Minas Gerais por crime de estupro de vulnerável, em cumprimento a mandado de prisão preventiva. A ação foi realizada no bairro São Gabriel, em Guarapari, em conjunto com equipes da 5ª Delegacia Regional de Guarapari e da Delegacia de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Guarapari.

O titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso (DPCAI) de Guarapari, delegado Rafael Nossa Gobbi, detalhou a prisão do suspeito. “Recebemos informações da inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) de que um indivíduo, com mandado de prisão preventiva em aberto, estava foragido e residindo em Guarapari, no bairro São Gabriel. O suspeito chegou a trabalhar em uma padaria localizada no centro da cidade” disse.

Diante dessas informações e do mandado em aberto, a equipe da DPCAI de Guarapari em conjunto com a 5ª Delegacia Regional de Guarapari realizou a prisão do homem na manhã desta quarta-feira (27).

Durante a ação, os policiais identificaram vídeos de caráter pornográfico. “Em um celular que estava ligado haviam diversos vídeos de caráter pornográfico, incluindo conteúdos envolvendo adolescentes. Chamou atenção devido à natureza do mandado, que é pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal”, disse o delegado.

Além do celular, a equipe identificou pesquisas em redes sociais relacionadas a pornografia infantil. Foram apreendidos sete pendrives, dois celulares e uma CPU, todos encaminhados ao Departamento de Criminalística, da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), para análise.

“A quantidade de dispositivos encontrados é incomum e reforça a gravidade da situação, evidenciando a necessidade de investigação detalhada do conteúdo armazenado” destacou o delegado.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari, onde permanecerá à disposição da Justiça.