Duas pessoas são presas na cidade de Castelo por tráfico de drogas e receptação

today8 de agosto de 2024 remove_red_eye51

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), deflagrou uma operação policial na terça-feira (06) para cumprimento de três mandados de busca e apreensão, com objetivo de combater os crimes de tráfico de drogas e receptação na região.

A ação resultou na prisão de uma mulher de 36 anos e um homem de 32, além da apreensão de diversas drogas, material para embalo de entorpecentes e objetos diversos.

As investigações tiveram início há cerca de dois meses, a fim de apurar alguns crimes de furto. Durante as diligências foi identificado que grande parte dos objetos subtraídos eram trocados por drogas em alguns pontos de venda da cidade. Ao todo, foram cumpridos três mandados de buscas e apreensão nos bairros Esplanada, Independência e Garage, todos no município de Castelo.

No bairro Garage, dois indivíduos foram presos em flagrante delito e com eles foram apreendidos 25 gramas de crack, 36 pedras da mesma substância, um pino de cocaína, 14 munições de calibre 9mm, material para embalo de entorpecentes, duas balanças de precisão, anotações da contabilidade do tráfico, R$ 493,00 em espécie, aparelhos celulares, além de máquinas de serra, três máquinas de esmerilhadeiras e materiais diversos.

“O tráfico de drogas é um crime que traz como consequência vários outros, como uma reação em cadeia. Crimes como furto, roubo, receptação, crimes envolvendo violência doméstica, homicídios, muitas vezes têm relação direta com o tráfico de entorpecentes. É um mal a ser combatido e a Delegacia de Castelo trabalha incessantemente para que esta prática seja reprimida de forma eficaz na nossa cidade”, declarou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo, delegado Estevão Oggione Leite.