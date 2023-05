É o Bicho! resgata pitbull abandonado há 15 dias em Viana

today9 de maio de 2023 remove_red_eye87

A equipe do programa de bem-estar da prefeitura de Viana, o É o Bicho!, resgatou nesta terça-feira (9), um cachorro em situação de abandono no bairro Vila Bethânia. O animal foi deixado sozinho em uma casa do bairro, os vizinhos vendo a situação do pet, denunciaram ao programa.

Os moradores relataram no ato da denúncia que o pitbull estava em situação vulnerável há quinze dias, preso em um ambiente gradeado. Para amenizar seu sofrimento, os munícipes alimentaram o cachorro pela grade, da forma que conseguiram, até a chegada do resgate.

Em parceria com a Guarda Municipal de Viana, a equipe do É o Bicho! se dirigiu ao local. Nossos agentes de segurança arrombaram o local, quebrando as correntes, para que a equipe da clínica Rancho Bela Vista pudesse fazer contato e levar o pitbull para receber os cuidados necessários para se recuperar.

A vizinhança batizou o cachorro com o nome de Sansão, por ele ser bem forte, robusto e super dócil. No ato do resgate, o animal se mostrou muito feliz, abanando o rabo com seu brinquedinho na boca, uma bola de futebol que foi com ele para a clínica de tratamento.

O Sansão vai receber tratamento para se recuperar do período em que esteve abandonado, realizando todos os exames necessários. Assim que se recuperar, será castrado e vermifugado. Quando o pet receber alta, será disponibilizado para adoção e fazer a alegria de uma família.

Para denúncias, entre em contato com o telefone do É o Bicho, por meio do WhatsApp (27) 99822-4116.