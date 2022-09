Economia capixaba cresce e supera média nacional de novo

today2 de setembro de 2022 remove_red_eye18

O Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo fechou o primeiro semestre de 2022 com crescimento acumulado de +3,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O resultado ficou acima da média nacional, que foi de +2,5%. Os setores de Serviços e Comércio Varejista tiveram forte influência no resultado com alta de +11% e de +1,5%, respectivamente.

Na comparação entre o segundo e o primeiro trimestre do ano, o PIB capixaba sofreu leve redução de -0,3%, ficando abaixo do resultado nacional que foi de +1,2%. O resultado se deve ao desempenho da Indústria Extrativa, que registrou retração de -12,6%. Por outro lado, foi registrada expansão de +4,4% na Indústria de Transformação.

Nas demais bases de comparação, a economia capixaba se manteve acima da média nacional, apresentando elevação de +4,5% no acumulado dos últimos quatro trimestres, contra +2,6% do Brasil, e de +3,5% frente a +3,2% da média nacional na comparação contra o mesmo trimestre do ano anterior.

Em valores correntes, o PIB capixaba alcançou a cifra de R$ 44 bilhões no segundo trimestre, um incremento de R$ 4 bilhões em relação ao período anterior. No acumulado de quatro trimestres, a cifra chegou a R$ 162,6 bilhões, atingindo o maior patamar agregado em toda a série histórica.