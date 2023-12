Edital de Núcleo de Incubação em Presidente Kennedy é prorrogado até 30 de dezembro

A prefeitura de Presidente Kennedy prorrogou o prazo de inscrições para o Edital de Núcleo de Incubação, que visa identificar e apoiar potenciais empreendedores locais. O prazo final para inscrição passou de 15 de dezembro de 2023 para 30 de dezembro de 2023.

O edital é realizado pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico (SEMDES), através da Sala do Empreendedor, e Assistência Social (SEMAS). As inscrições podem ser feitas no Protocolo Municipal, localizado na sede da Prefeitura.

Para participar, os interessados devem atender aos seguintes requisitos:

– Ser maior de 18 anos;

– Ser domiciliado no município de Presidente Kennedy;

– Ter um projeto de negócio inovador ou com potencial de crescimento;

– Ter disponibilidade para participar de capacitações e mentorias.

O Núcleo de Incubação é uma iniciativa da prefeitura de Presidente Kennedy para estimular o empreendedorismo e a geração de renda no município. O programa tem como objetivo apoiar os empreendedores locais a desenvolverem seus negócios e alcançarem o sucesso.

Mais informações sobre o edital podem ser obtidas no site oficial da Prefeitura, na aba de publicações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEMDES).