Edital para concurso da Polícia Civil será publicado na próxima segunda-feira (06)

today2 de outubro de 2025 remove_red_eye106

O Governo do Estado vai publicar na próxima segunda-feira (06) o edital do concurso para o cargo de Oficial Investigador de Polícia (OIP), da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). Serão 1.052 vagas para o cargo, com remuneração inicial de R$ 8.539,34. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 16 de outubro e 16 de novembro, pelo site da banca examinadora. A prova está prevista para ser aplicada no dia 1º de fevereiro de 2026.

A informação foi divulgada por meio das redes sociais pelo governador do Estado, Renato Casagrande, e pelo vice-governador Ricardo Ferraço, que coordena o Programa Estado Presente em Defesa da Vida. Também participaram o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, e o delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda.

“Serão mais mil novos investigadores para fortalecer o trabalho da nossa Polícia Civil. É a maior recomposição de efetivo da história da Polícia Civil e de toda área da segurança. Vamos continuar investindo forte e trazendo resultados para a população capixaba”, afirmou o governador.

O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) será o responsável pela coordenação, organização, planejamento e execução do concurso público. Os interessados devem acompanhar as atualizações por meio do site oficial da Polícia Civil do Espírito Santo (www.pc.es.gov.br) e das próximas publicações no Diário Oficial do Estado.

“Essa é mais ação do nosso Governo que entra para a história. A maior recomposição de todos dos tempos, numa única vez, nos quadros da Polícia Civil. Uma demonstração clara de como os investimentos em segurança pública são prioridade. Ampliando os efetivos das nossas forças de segurança fortalecemos o programa Estado Presente e os resultados obtidos no combate à criminalidade. Nesse mesmo dia, entregamos a nova Delegacia Regional de Aracruz, já equipada com a Sala Marias. Estamos no caminho certo e não vamos descansar até tornar o Espírito Santo um dos estados mais seguros do Brasil”, completou Ricardo Ferraço.

Cargo de Oficial Investigador de Polícia (OIP)

Criado por meio da Lei Complementar nº 1.093, sancionada pelo governador Renato Casagrande em novembro passado, o cargo de OIP foi instituído com o objetivo de fortalecer o quadro de servidores da PCES e modernizar a estrutura investigativa da instituição. A nova função substitui as antigas nomenclaturas de Investigador de Polícia, Escrivão e Agente de Polícia, reunindo em um único cargo as atribuições ligadas à investigação criminal.

A carreira de OIP é regida por estatuto próprio e o ingresso é realizado por meio de concurso público, com etapas que incluem prova objetiva, exames físicos, psicológicos, investigação social e curso de formação profissional.

Com jornada de 40 horas semanais, os servidores atuam em regime diário ou de plantão, podendo ser convocados em situações excepcionais, como calamidades públicas. Entre as atribuições, estão a realização de diligências investigativas, cumprimento de mandados judiciais e participação em operações de inteligência. A progressão na carreira será baseada no desempenho e no tempo de serviço, promovendo a valorização profissional.