EDP e Mercado Pago fazem promoção que concede desconto de R$ 10 na conta de energia

today8 de setembro de 2021 remove_red_eye34

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, em parceria com o Mercado Pago, aplicativo de carteira digital, realiza campanha que concede desconto de R$ 10 no pagamento da primeira conta para usuários novos e já ativos no Mercado Pago, que tenham feito o último pagamento a mais de 90 dias. A promoção tem validade até 25 de outubro.

Os clientes que fizerem o primeiro pagamento de conta de luz da EDP no aplicativo, utilizando os meios de pagamento disponíveis, sendo: saldo em conta; cartão de crédito m até 12 vezes; cartão de débito; ou Mercado Crédito, terão direito ao desconto. Aqueles que realizaram o pagamento de uma conta há mais de 90 dias na plataforma também podem fazer parte da promoção. O desconto será aplicado para pagamentos a partir de R$ 60 e limitado a uma utilização por CPF.

“Trabalhamos continuamente para ampliar as possibilidades de experiências digitais aos nossos clientes, seja solicitando serviços ou efetuando seus pagamentos da forma mais prática e segura. E esta promoção em parceria com o Mercado Pago está em linha com nossa atuação. Além disso, o pagamento via internet evita a necessidade de deslocamento até locais físicos, como agências bancárias ou lotéricas, o que se tornou ainda mais relevante no contexto da pandemia de Covid-19”, afirma Vanessa Lugon, gestora da EDP.

Como pagar a conta de energia com o Mercado Pago

Para pagar a fatura de energia da EDP pelo aplicativo Mercado Pago é preciso baixá-lo no smartphone e abrir uma conta gratuita. Em seguida, clique no botão “Boletos e Tributos”, digite o código de barras ou escaneie sua fatura apontando a câmera do celular para efetuar o pagamento.

Para mais informações e para acessar o regulamento da campanha, clique aqui:

www.edp.com.br/mercadopago

Digitalização no pagamento

Atualmente, 50% dos pagamentos das faturas de energia da EDP já são realizados por meio de canais digitais, como o débito automático, internet banking, Pix e PicPay. E a EDP segue inovando, incorporando soluções práticas e seguras para seus clientes. A digitalização do pagamento tem se tornado cada vez mais presente na vida das pessoas e se consolidado como uma forma de prevenção do contágio pela Covid-19, já que o cliente tem a opção de pagar suas contas de forma prática, no conforto de sua casa, sem se expor em filas.