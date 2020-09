Educação de Guarapari destaca-se como melhor IDEB entre os municípios da região metropolitana

O Município de Guarapari alcançou a pontuação de 6.0 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Os dados foram divulgados na terça-feira (15) pelo Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Com o resultado de 2019, Guarapari eleva de 5.8 para 6.0 o desempenho, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ultrapassando a meta projetada pelo INEP, que é de 5.7, e ainda destacando-se como melhor IDEB entre os Municípios da região metropolitana neste segmento de ensino. Dezesseis (16) Escolas Municipais superaram a meta projetada pelo INEP. Também houve avanço no IDEB dos anos finais do Ensino Fundamental.

O IDEB foi criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e atua como um indicador da qualidade da Educação Nacional. A meta estabelecida pelo IDEB é que os municípios alcancem a média 6 até 2022.

A Secretária Municipal da Educação, Sônia Meriguete, afirma que “o resultado é fruto de um trabalho escolar em equipe, de muito compromisso, acompanhamento de perto e implementação de atividades diversificadas”.

“Estamos no caminho certo, numa perspectiva de crescimento e podemos avançar ainda mais. Parabenizo, principalmente, aos profissionais que estão nas escolas acolhendo os alunos, enfrentando os desafios do cotidiano e conquistando resultados positivos”, destacou Sônia.

Dentre as escolas que se destacam no Município estão a escola Zilnete Pereira Guimarães (Praia do Morro), com o maior IDEB do Município (6,9), a escola João Lima da Conceição (Amarelos), com o maior crescimento nos anos iniciais em relação à avaliação anterior (6,4). A escola Arlindo Gobbi (Todos os Santos), com o maior resultado nos anos finais do Ensino Fundamental (5,8) e, com o maior crescimento nos anos finais do Ensino Fundamental, em relação à avaliação anterior, está a escola Dalzira Meriguetti Merísio (4,9).