ELEIÇÃO 2024 | Vereador Rodrigo Borges lidera pesquisa em Guarapari

today1 de novembro de 2023 remove_red_eye58

Uma pesquisa realizada pelo instituto Perfil nos dias 19 e 20 de outubro de 2023, mostrou uma vantagem para o atual vereador de Guarapari, Rodrigo Borges: 33,1% dos votos. Em segundo lugar aparece o empresário Rodolfo Mai com 19,7% e Gedson Merízio 11,43%. Foram ouvidos 420 eleitores.

No levantamento da pesquisa, o candidato indicado pelo prefeito Edson Magalhães, que ainda não foi divulgado, é citado por 8,57%, a petista Bárbara Hora foi lembrada por 2,62%. O número de indecisos é 5,71%, branco ou nulo 1,43% e nenhum deles 17,38%. Esses números são relacionados a estimulada, quando os nomes são apresentados.

Já na espontânea, quando a pessoa cita o nome do político sem ver os nomes, Rodrigo Borges aparece na frente com 20,7%, seguido do deputado Zé Preto com 14,6%, depois vem Rodolfo Mai com 10,7%, candidato de Edson com 4,7%, Gedson com 3,5% e Barbara 0,7%. Nesse caso os indecisos são 37,1%.

A margem de erro da pesquisa é de 4% para mais ou para menos, grau de confiabilidade de 95%. A lei eleitoral estabelece obrigatoriedade do registro apenas a partir de janeiro do ano do pleito.

fonte ES em Foco