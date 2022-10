ELEIÇÕES 2022 | MP Eleitoral recebe ocorrência envolvendo prefeito de João Neiva

PRF aprendeu no veículo de Paulo Sérgio de Nardi material de campanha política, vales-combustível e R$ 7,2 mil em espécie

O Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral) recebeu, na tarde deste sábado, 1º de outubro, a notícia de uma ocorrência registrada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-259, em João Neiva, envolvendo o atual prefeito do município, Paulo Sérgio de Nardi. Na ocasião, foram apreendidos, dentro do veículo do prefeito, diversos materiais de campanha política, R$ 7,2 mil em espécie, além de vales-combustível.

O procurador Regional Eleitoral no ES, Júlio de Castilhos, explica que a situação é motivo para apreensão do material e para instauração de uma investigação para apurar se há algum tipo de irregularidade na conduta de Paulo Sérgio de Nardi relacionada a algum dos candidatos.

Castilhos informou que o Ministério Público foi informado da ocorrência pela Superintendência da PRF. Uma vez recebida a comunicação, o chefe do MP Eleitoral no ES orientou o encaminhamento do material apreendido para a Polícia Federal, para fins de formalização da ocorrência e posterior encaminhamento ao MP, para as providências cabíveis.

O procurador Regional Eleitoral no ES reforça, ainda, que às vésperas das eleições, condutas irregulares, seja de prática de possíveis crimes eleitorais, seja de utilização de propagandas irregulares, podem e devem continuar sendo denunciadas por meio do Sistema Pardal.

“O papel da sociedade é fundamental nesse aspecto, para fiscalizar essas más condutas e denunciá-las. Os candidatos que forem flagrados cometendo irregularidades podem sofrer sanções que variam desde a aplicação de multas até a cassação do mandato”, ressalta.