ELEIÇÕES 2022 | Sofia Manzano propõe descriminalização das drogas

A candidata do PCB à presidência da República, Sofia Manzano, apresentou hoje (8) suas propostas de governo para a segurança pública. Entre as medidas, publicadas nas redes sociais, está a descriminalização das drogas e fim da política de guerra as drogas, e a legalização da maconha no curto prazo.

A candidata ainda propõe a desmilitarização completa da segurança pública e a unificação das polícias. As bases curriculares para a formação da polícia, segundo ela, deverão ser reestruturadas a partir de uma lógica democrática.

Manzano também defende a revogação completa da Lei Antiterrorista que, de acordo com ela, visa a criminalização dos movimentos sociais; e a adoção das 16 medidas contra o encarceramento em massa do Instituto Brasil de Ciências Criminais (IBCCRIM).

Nessa quinta-feira (8), a agenda da candidata do PCB previa entrevista para Agência Estado/Estadão; caminhada pelo Centro de São Paulo; participação em ato em solidariedade a Paulo Galo, ativista preso por ter incendiado a estátua do bandeirante Borba Gato; e entrevista ao Grupo MPF de rádio web do Rio Grande do Sul.

fonte Agência Brasil