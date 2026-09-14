Elem Narah apresenta o show “Samba e Congada” no aniversário de Guarapari

today14 de setembro de 2026 remove_red_eye109

A cantora e compositora Elem Narah volta aos palcos no dia 19 de setembro, em Guarapari, com o espetáculo “Samba e Congada”, que será apresentado às 16 horas, na Praia do Morro, como parte da programação de aniversário do município. A apresentação tem entrada gratuita.

O show reúne duas manifestações que atravessam a cultura brasileira: o samba e a congada. A proposta da artista é aproximar essas tradições das referências afro-brasileiras e das raízes capixabas que fazem parte de sua trajetória, criando uma apresentação marcada pela música, pela memória e pela identidade cultural.

Nos últimos anos, a artista esteve envolvida principalmente com a produção cultural e com projetos ligados à música, atuando em trabalhos no Brasil e no exterior.

“Não é um recomeço, é uma retomada. A música sempre esteve presente na minha vida. Durante muitos anos, estive muito envolvida com a produção, com os projetos de outros artistas e com os bastidores da cultura. Agora sinto que chegou o momento de voltar ao palco e contar também a minha própria história através da música”, afirma.

Um encontro com as raízes capixabas

Nascida no Espírito Santo e com parte de sua trajetória artística construída também em São Paulo, Elem Narah leva para “Samba e Congada” referências que acompanham sua relação com a música e com a cultura popular.

O espetáculo parte do samba para chegar a outras manifestações da cultura afro-brasileira, estabelecendo uma conexão com tradições que fazem parte da formação cultural do Espírito Santo.

A apresentação também abre uma nova etapa de sua carreira, que terá continuidade nos próximos meses. Em novembro, durante a programação do Mês da Consciência Negra, Elem Narah está preparando uma nova apresentação em Vila Velha, desta vez ao lado do cantor e compositor Dudu Nobre.

“Eu passei muitos anos ajudando a construir histórias de outros artistas. Agora quero voltar a construir e cantar a minha”, conclui Elem Narah.

Serviço

Aniversário de Guarapari – Show Samba e Congada, com Elem Narah

Data: 19/09 (sábado), às 16h

Local: Praia do Morro, em Guarapari

Entrada gratuita

Classificação livre

FOTOS DIVULGAÇÃO