Elite Filmes divulga trailer de ‘O Muro’

today8 de fevereiro de 2021 remove_red_eye41

A Elite Filmes acaba de divulgar o trailer de “O Muro”, longa que chega com exclusividade ao Cinema Virtual em 18 de fevereiro. Filmado em um ponto de passagem remoto da fronteira do México com os Estados Unidos, “O Muro” conta a história do encontro de Marta, uma mulher latina desesperada para salvar a vida de seu filho, e Kenny, um soldado veterano americano, que mantém um acampamento improvisado no local, frequentemente visitado por dois agentes de imigração. Marta e Kenny criarão um vínculo de compaixão, medo e dever.

Para assistir ao trailer, clique aqui.

O Muro (Dustwun) Drama – Estados Unidos (2020)

Filmado durante 10 dias em um local ativo de travessia 50km ao norte da fronteira mexicana, ‘O Muro’ é a história de uma amizade incomum entre uma imigrante sem documentos perdida de seu grupo viajando para os Estados Unidos e um veterano americano que constrói seu próprio muro de lixo no deserto. Contornando as polêmicas políticas de imigração e o muro, o longa se desenrola como uma fábula, focando no elemento humano no centro de tudo.

Direção: Genevieve Anderson

Elenco: Andy Martinez Jr.; Crystal Hernandez, Jill Remez; Shane Dean