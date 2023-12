Em novo single, músico e compositor Metteoro propõe mergulho em nossas profundezas

11 de dezembro de 2023

“Ê 333 (Energia 333)”, canção que será lançada nesta sexta, 15, traz espiritualidade e harmonia entre corpo e ritmo

Chega o momento da vida em que temos de nos reconectar com nossos pensamentos, hábitos e significados mais profundos. Esse é o exercício que o músico e compositor Metteoro tem feito e expressa agora em forma de canção.

Evocando a mistura da tradicional percussão baiana com a modernidade dos beats, o artista lança nesta sexta, 15, nas plataformas digitais, o single “Ê 333” (Energia 333) , êxtase rítmica que desponta para o autoconhecimento, a cura espiritual e a conexão com a natureza.

“Alimenta teu corpo,

Purifica tua alma.

Bate forte no peito

a energia da água sagrada”, canta Metteoro logo no primeiro verso.

O artista conta que a água salgada/sagrada, fonte de energia para a autorreflexão, está muito presente na vida dele. “A canção, no ritmo, na letra e na melodia, revela o ato de reencontro com nós mesmos, em busca de resiliência e mais leveza para enfrentar os desafios do dia a dia”, reflete o compositor.

“Ê 333”, single que também visita no universo harmônico a Cumbia, gênero musical originário da Colômbia e com vida própria na Argentina, tem produção de Rodolfo Simor. As percussões foram gravadas por Anderson Xuxinha (Silva), a track eletrônica por Barol Beats e o trompete por Aurenir Java.

O artista

Ê 333 é o 11º fonograma de Mettero, artista, compositor e também baterista. Neste instrumento, já acompanhou grandes nomes da música brasileira, como Jards Macalé, Gabriel O Pensador, Otto e diversos outros. Metteoro conta ainda com duas turnês na Europa: uma ao lado de Gustavo Macacko, na França; e a outra com o Bloco Bleque, em Portugal, no Festival Sudoeste, onde dividiu o palco com Snoopy Dog, David Guetta, Alphablondy e Marcelo Camelo.

A carreira solo do compositor começou a se desenhar em 2015, quando, no melhor estilo Dave Grohl, assumiu o papel de frontman. O primeiro passo veio com o single “Do Espaço”, lançado naquele ano. Com a música, Metteoro venceu o Festival Multiplique (Muqui-ES), na categoria “Melhor Clipe”. Desde então, o artista lança, pelo menos, um single por ano, de modo que, em 2019, revelou o EP “#Mundoreset”, com cinco canções.

Serviço: Metteoro lança novo single e propõe mergulho em nossas profundezas

– Quando: sexta, dia 15

– Onde: plataformas digitais

– Metteoro no Spotify: https://open.spotify.com/intl-pt/artist/6KrHbDulPv0wRNISFihOuq?si=4r60bN_dSauTPpbz4U5hPw

– No YouTube: https://www.youtube.com/@caionuness1

foto Tati Pezin