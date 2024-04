Ações têm atraído investimentos para Presidente Kennedy

Em Presidente Kennedy, o desenvolvimento econômico caminha junto com a responsabilidade ambiental e social. Várias ações têm atraído investimentos importantes para a geração de emprego e renda local.

A Prefeitura Municipal junto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem somado esforços e colocado Presidente Kennedy no rumo do desenvolvimento.

O Fundesul Presidente Kennedy, fundo de investimento que apoia projetos de negócios que resultem, direta ou indiretamente em geração de emprego e renda no município, foi reformulado recentemente e o resultado foi positivo.

Projetos em Energias Renováveis e Projetos Industriais, que proporcionam um novo horizonte de prosperidade mercantil e de geração de emprego e renda estão chegando ao Município, isso sem falar em muitos outros que atualmente estão sob análise de crédito junto ao Bandes, banco responsável por gerir o Fundesul/PK.

Lei de Incentivo

Outro importante passo para o desenvolvimento econômico de Presidente Kennedy foi a criação e implantação da Lei de Incentivos Fiscais, considerada uma das mais modernas do Brasil, que possibilita a atração de empreendedores que buscam oportunidade de implantar e expandir seus negócios em Presidente Kennedy.

Aliada ao Fudesul/PK, a Lei de Incentivo atraiu empresas como a VAMTEC, Usina de Monte Belo, Vaya Space, que prometem mudar o cenário econômico do município.

Município Verde

Atualmente, o trabalho da administração é transformar a Matriz de Royalties, advinda de uma fonte poluente de energia, na criação de uma matriz industrial ambientalmente responsável. E o cenário é favorável.

De acordo com o Atlas Solar e Eólico, Presidente Kennedy está em primeiro lugar como o mais eficiente do Estado para geração de energia Solar e geração de Energia Eólica. Pensando nisso, foi implantada no Município a Lei 1.731/24, que institui a Política Municipal de Incentivo ao Uso de energias renováveis. Dessa forma, cria-se um ambiente ideal e favorável para um novo setor de investimentos: Energias Renováveis.

É através desta legislação que o Município de Presidente Kennedy almeja ser o primeiro município do Brasil com 100% de geração de energias renováveis para o consumo da cidade.