Presidente da Ales quer definir Conselheiro do TCE-ES em fevereiro

5 de fevereiro de 2024

Parlamentares tiveram o primeiro almoço mensal do ano e Sessão Solene de inauguração do ano legislativo

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES) deu início ao seu novo ano legislativo por meio da primeira sessão solene, que começou às 15h desta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, mas antes disso, 26 parlamentares se reuniram com o presidente Marcelo Santos para o primeiro almoço mensal de 2024.

Durante a reunião, os deputados discutiram sobre os projetos em pauta e o andamento dos trabalhos. Eles ouviram do presidente que, novamente, conduzirá a Casa com respeito a todos, mesmo que discordem, e espera a mesma postura dos colegas.

No começo da sessão solene, durante o discurso de abertura, o presidente Marcelo Santos reforçou seu compromisso em escolher aqueles que preencherão as vagas de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, tanto pela anuência das três vagas escolhidas pelo Governo Estadual, quanto pelas quatro vagas preenchidas por escolha da ALES.

“Vamos decidir isso internamente, pois compete apenas à Assembleia essa indicação”, informou o presidente Marcelo Santos, sobre as vagas de indicação da Assembleia. “Quero decidir isso neste mês”, completou.

Também foi explicado pelo presidente Marcelo Santos que, após 10 anos, a Casa terá um concurso público, cujo edital será anunciado assim que os trâmites necessários estiverem concluídos.

“Somos a segunda Assembleia mais transparente do Brasil, o poder mais transparente do Estado e a primeira casa 100% digital no Brasil! E, depois de mais de dez anos, vamos ter concurso público para termos servidores preparados para entregar aos capixabas um serviço cada vez mais com qualidade”, informou o presidente Marcelo Santos durante o discurso de abertura.

A solenidade continuou com o presidente Marcelo Santos relembrando que neste ano a Assembleia completa 190 anos de fundação e que, com muito esforço dos parlamentares, diversos avanços foram conquistados nos últimos anos, em trabalho conjunto dos poderes públicos, que colocaram o Espírito Santo em um lugar de destaque em nível nacional e internacional.

“Em 2024, vamos comemorar 190 anos de existência, reafirmando o papel do legislativo e sua importância na história do Espírito Santo”, prosseguiu o presidente Marcelo Santos.

Outro ponto foi um pedido do presidente Marcelo Santos acerca das eleições municipais que ocorrem neste ano.

“As eleições municipais são o alicerce da nossa democracia, pois são nas prefeituras e câmaras municipais que as políticas públicas mais impactam a vida cotidiana dos cidadãos. Façamos escolhas conscientes, valorizando aqueles comprometidos com a transparência, a responsabilidade fiscal e o bem-estar da comunidade. Neste cenário desafiador, é crucial que estejamos unidos em prol do desenvolvimento do Espírito Santo”, alertou o presidente Marcelo Santos.

Estiveram presentes na sessão solene o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, representando o governador Renato Casagrande, o desembargador e presidente do Tribunal de Justiça, Samuel Meira Brasil, o conselheiro-presidente do Tribunal de Contas, Domingos Taufner, o capitão dos Portos do Estado, CMG Marcelo Rey de Lima, o Defensor Público-geral do Estado, Vinícius Chaves de Araújo, o Comandante do 38° Batalhão de Infantaria, Tenente-coronel Thiago Garcia Pereira, o Comandante da EAMES, Capitão de Fragata Joabe Berriel da Silva, o Secretário Chefe da Casa Civil, Davi Diniz, a presidente da FINDES, Cris Samorini, além de demais autoridades representantes das esferas pública e privada.