Em reunião Libardi afirma: “prioridade é a conclusão das obras de macrodrenagem”

14 de agosto de 2024

Pré-candidato debateu sobre temas como a criação de vagas de estacionamento no Centro e a segurança nas áreas comerciais

Os comerciantes da região central de Cachoeiro há meses enfrentam os prejuízos causados pela demora na conclusão das obras de macrodrenagem realizadas pela prefeitura. Em reunião realizada nesta terça-feira (13), o pré-candidato Diego Libardi (Republicanos) afirmou que finalizar essas obras e normalizar o fluxo de veículos é uma das prioridades caso assuma a prefeitura a partir do ano que vem.

Segundo Libardi, em suas frequentes caminhadas pelo Centro de Cachoeiro, o comentário geral é de que a situação agora está mais difícil do que na época da pandemia, com a grande diminuição no fluxo de consumidores. Outra reclamação é a redução no número de vagas de estacionamento, o que também atrapalha muito o comércio.

“Em nossa reunião com os comerciantes e pessoas ligadas ao setor, surgiram várias ideias, como a criação de edifícios-garagem no Centro, até mesmo no espaço onde ficava o posto Oásis. O projeto que existe atualmente é de construir uma praça no lugar, mas na minha opinião esta é a pior solução. Já tem a praça de Fátima muito próxima e que não é cuidada pela prefeitura. Mas estamos recebendo todas as ideias para avaliar a viabilidade e saber, realmente, o que a população mais quer”, afirmou o pré-candidato.

Outra questão levantada na reunião foi a segurança no comércio. “Existem cidades que usam um botão do pânico para estabelecimentos comerciais, uma forma de reduzir o tempo de atendimentos das ocorrências, que seriam direcionadas à Guarda Municipal. É uma ideia que colocamos no nosso Plano de Governo. Cachoeiro é uma cidade que dispõe de poucos recursos, então é preciso inovar e usar inteligência e tecnologia para gerar resultados com menos investimentos”, explicou a vice de Libardi, Rafaela Donadeli.

O pré-candidato falou, também, que essas reuniões com participação popular são reflexo de seu perfil como gestor público. “Cachoeiro vai ter a possibilidade de acreditar em dois projetos: um do tapa na mesa e de decisões centralizadas; e o outro do diálogo e da conversa, para tomar as decisões coletivamente. Me coloco à disposição para ser representante do povo, para construirmos juntos”, disse.

Reunião com CDL

Diego Libardi e sua vice, Rafaela Donadeli, acompanhados dos deputados estaduais Dr. Bruno Resende e Allan Ferreira, estiveram também na tarde de terça-feira (13) na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cachoeiro (CDL), para conversar com diretores e conselheiros da entidade.

“É essencial esse diálogo com a iniciativa privada, firmar parcerias que tragam benefícios para a população. Soubemos, por exemplo, que a CDL tem um projeto para investir R$ 1,5 milhão em uma praça em Cachoeiro, mas por falta de conhecimento, capacidade ou de interesse da prefeitura, esse projeto não foi executado”, disse o pré-candidato.

Libardi disse que uma das ideias que podem ser trabalhadas em Cachoeiro é a dos naming rights, que é quando a prefeitura cede os direitos dos nomes de locais públicos para as empresas, assim como acontece em grandes cidades do Brasil.

“É uma forma de arrecadação, em que a empresa fica responsável pela manutenção e cuidado daquele espaço público, tendo a publicidade como contrapartida. É um ativo imenso, e temos locais com grande potencial para serem utilizados dessa forma”, afirmou.