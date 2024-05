Empossados novos membros do Comdur de Anchieta

Os novos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Anchieta (Comdur) tomaram posse na última terça (07), em reunião realizada no auditório do Parque RDS Papagaio. Na ocasião foi eleita a nova diretoria do órgão, sendo Marcos André Roffes e Sandra Loyola Santana, como presidente e vice-presidente, respectivamente.

Os 18 conselheiros titulares, com seus respectivos suplentes, vão acompanhar todo o desenvolvimento do município no biênio 2024-2026. São 06 representantes do poder público, 06 representantes dos moradores e 06 representantes do setor produtivo e conselhos profissionais, o que inclui comerciantes, construtores, industriais, produtores rurais, Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia, Associação Brasileira de Bacharéis de Turismo, além de representantes de outros setores.

Eles representam diversas entidades públicas e privadas e são responsáveis por autorizar a instalação de novos empreendimentos no município. Todos os conselheiros titulares têm direito a voz e voto. O Conselho atua nos casos omissos do PDM e de maneira consultiva e deliberativa na instalação de determinados empreendimentos.

O Conselho do PDM funciona no Pavilhão do Empreendedor Zey José Vettoraci, na Sala do Empreendedor.

Contato telefônico: (28) 99277-7223

E-mail: [email protected]

I – Representantes do Poder Público:

Titular: Paula Louzada Martins

Suplente: Geovani Bissa Meriguete

Titular: Jéssica Martins de Freitas

Suplente: Sthephany Libardi

Titular: Robinson Jorge Antunes

Suplente: Claudio Antonio Amaral de Calais

Titular: Sandra Loyola Santana

Suplente: Matheus Cassiano dos Anjos de Barros

Titular: Leandro de Oliveira Santos

Suplente: Breno Aguiar Nogueira

Titular: Daniel Senos Lacerda

Suplente: Jorge Altamir Machado Alves

II – Representantes do Setor Produtivo e Conselhos Profissionais:

ABBTUR – Associação Brasileira de Turismólogo e Profissionais do Turismo – Seccional ES;

Titular: Jorge de Oliveira Abrantes

Suplente: Leonardo Alberto Lares

STRAP – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Anchieta e Piúma

Titular: Marcos André Roffes

Suplente: Marta Regina Vasconcelos Lorencini

CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

Titular: Paulo César Mendes Glória

Suplente: Regina Bonacossa Ferrari

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil

Titular: Marceline Marvila e Silva Faria

Suplente: Ana Claudia Seraphim dos Anjos Nery

CREA – Conselho Regional de Engenharia

Titular: Thesley de Souza Porto

Suplente: Leonardo Santos de Lima

CDL – Câmara Dirigentes Lojistas

Titular: Vinícius Rosa Alcântara

Suplente: Gérson Brandão

III – Representantes dos moradores da cidade representando os habitantes e entidades comunitárias dos bairros de cada região, bem como de representantes dos segmentos acadêmico, ambiental e instituição técnica voltada ao desenvolvimento da Região Metropolitana Expandida Sul.

MEPES – Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo

Titular: Elisabete Nunes Machado

Suplente: Ligia Bissa Meriguete

ADETURCI – Agência de Desenvolvimento Turístico da Região da Costa e da Imigração

Titular: Adélia Maria de Souza

Suplente: Olímpia Maria Pimenta Cardoso

Associação Castelhanos Em Ação

Titular: João Alexandre de Sousa Melo

Suplente: Geraldo José de Andrade

Associação IririVivo

Titular: Sirlene Ferreira

UNIPRAN – Associação de Catadores da Unidade Primária de Materiais Recicláveis de Anchieta

Titular: Marleia Ribeiro

Suplente: Luziane Matta Garcia

FINDES – Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo

Titular: Gustavo Alpoim Daré

Suplente: Simone Marconi