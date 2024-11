Empreendedores negros do ES contam suas histórias de persistência e sucesso

today19 de novembro de 2024 remove_red_eye56

Negros representam 55,9% dos empreendedores no estado. Confira algumas histórias de quem está superando barreiras e conquistando o mercado

Allan Sales tem uma máquina de costura antiga em casa que mudou sua vida. Angélica Salviato ultrapassou as barreiras de um universo branco para insipirar outras mulheres a se conectarem consigo mesmas. Fabi Corrêa e o marido, Diego Ponciano, decidiram ampliar a oficina mecânica no auge da pandemia, contrariando o medo que paralisava o mercado. Histórias como essas revelam o rosto por trás de uma realidade muitas vezes invisível: os empreendedores negros que movem a economia do Espírito Santo.

Segundo pesquisa inédita realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) que aborda a interação entre raça e empreendedorismo no país, os negros representam a maioria dos empreendedores, somando 52,4% dos quase 30 milhões de donos de negócios no país.

No Espírito Santo, são ainda mais presentes, constituindo 55,9% dos donos de negócios, um crescimento significativo em relação aos 50,4% registrados em 2012. Em números absolutos, isso equivale a mais de 328 mil empreendedores negros atualmente, frente aos 245 mil registrados há 12 anos.

“São empreendedores que movimentam setores estratégicos para a nossa economia, como serviços e comércio. Mas o que os números não mostram é o que os move: o sonho de construir algo próprio e o desejo de mudar realidades – tanto as suas quanto as de suas comunidades”, avalia Pedro Rigo, presidente do Sebrae/ES.

Entre dados e realidades

A pesquisa realizada pelo Sebrae aponta que os empreendedores negros estão cada vez mais presentes no setor de serviços no Espírito Santo, que concentrou 42,6% dos negócios em 2023. O aumento é expressivo quando comparado aos 26,4% registrados em 2012. Em seguida, os setores que se destacam pela presença negra é: comércio (20,1%), construção (15,5%) e agropecuária (6,9%).

A informalidade permanece como um dos maiores desafios para esse público: 67,6% dos empreendedores negros ainda atuam sem registro no CNPJ. Esse cenário compromete o acesso a crédito e a expansão de seus negócios, mas também indica uma melhora em comparação a 2015, quando a informalidade atingia 74,1%.

O levantamento também revela avanços no protagonismo feminino e na escolaridade. A participação de mulheres negras no empreendedorismo cresceu de 30% em 2012 para 33,6% em 2023. Entre elas, a proporção com ensino superior saltou de 9,1% para 21,9%, enquanto, entre os homens, o índice triplicou, passando de 5,1% para 15% no mesmo período. Ainda assim, a maioria segue concentrada no ensino médio completo ou incompleto.

Criatividade que costura histórias

Para Allan Sales, criador da marca de bolsas BlackBoo, o empreendedorismo sempre teve a ver com identidade e representação. Crescido em meio à dificuldade financeira, ele aprendeu cedo a recriar o que o mundo não lhe oferecia. Transformava roupas doadas em peças personalizadas, uma prática que anos depois o levou à moda.

Em 2019, Allan decidiu abandonar o trabalho fixo para investir em seu sonho, mas esbarrou na falta de recursos e de infraestrutura. “Eu não tinha como produzir e dependia de costureiras que só aceitavam pedidos grandes. Foi frustrante”, relembra. Foi quando, em 2022, decidiu aprender a costurar sozinho, madrugada adentro, com uma máquina de costura que uma amiga lhe deu. “Resolvi tentar e, para minha surpresa, consegui fazer minha primeira bolsa. Isso foi um divisor de águas.”

Hoje, a BlackBoo carrega em cada peça a essência de Allan e mesmo enfrentando desafios para conquistar o mercado, ele acredita no poder transformador do que faz. “Meu objetivo sempre foi criar algo que impactasse as pessoas e saísse do comum. A marca não é só sobre produtos; é sobre representar, inspirar e criar uma conexão real com os clientes. Empreender, para mim, é sobre mudar mentalidades e deixar um legado.”

O estilo como ato de redescoberta

A história de Angélica Salviato, consultora de imagem e estrategista de marca pessoal, é marcada pela busca de identidade e pelo desejo de transformar a vida de outras mulheres. Crescida em uma família branca de classe média, Angélica enfrentou o desafio de ser a única pessoa negra em diversos espaços.

“Cresci cercada de privilégios, mas ser a única negra em muitos espaços me marcou profundamente. Foi um processo de descoberta entender meu lugar no mundo e transformar minhas vivências em força.”

Ao retornar ao Espírito Santo, após um período em São Paulo trabalhando com produção cultural e marketing, Angélica encontrou no empreendedorismo uma forma de ressignificar sua trajetória. Depois de cursos de maquiagem e consultoria de imagem, em 2023 ela lançou seu negócio como personal stylist.

Além disso, Angélica busca contruir uma comunidade de acolhimento e desenvolvimento, conectando mulheres em eventos e cursos. “Quero que essas mulheres descubram que não estão sozinhas. Meu diferencial é a autenticidade. Trago minha essência para o meu trabalho, e isso cria uma conexão genuína com minhas clientes.”

Resiliência sob o capô

Quando Diego Ponciano decidiu abrir uma oficina em 2016, ele trouxe consigo mais de 20 anos de experiência em mecânica automotiva, incluindo passagens internacionais. O projeto, que começou como um complemento à renda, cresceu rapidamente e, em 2020, no auge da pandemia, ele e sua esposa, Fabi Corrêa, decidiram dar um salto ousado: mudar para um espaço maior. “O contexto era incerto, mas já havíamos planejado. Foi uma decisão corajosa, mas essencial para a expansão.”

Fabi, com formação em administração, deixou sua carreira para assumir a gestão do negócio, organizando processos e ampliando a estrutura da oficina. Mesmo diante de obstáculos, o casal manteve o foco. “Desde o início, enfrentamos dificuldades para abrir cadastros com fornecedores e conquistar credibilidade no mercado. Ser um empreendedor negro traz obstáculos adicionais.”

Hoje, a Garagem Ponciano opera em um galpão de 200 m² em Cariacica e reflete o trabalho conjunto de Fabi e Diego. Para ela, o segredo está no equilíbrio entre sonho e planejamento. “Sonhar é importante, mas só o sonho não sustenta um negócio. É preciso investir em capacitação, conectar-se com pessoas e acessar recursos que fortaleçam sua visão.”