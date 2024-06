EmpregaJUV: Estado lança programa de capacitação profissional para juventudes

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou nesta segunda-feira (10), do lançamento do Programa de Empregabilidade e Qualificação Profissional para Jovens Capixabas, o EmpregaJUV. Essa é uma ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Social do Comércio (Sesc) e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-ES).

O programa é destinado às juventudes que frequentam os Centros de Referência das Juventudes (CRJs) ou que residam nas áreas de abrangência do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. O EmpregaJUV beneficiará jovens de 16 a 29 anos, com a oferta de 1.120 vagas de cursos de qualificação profissional. O objetivo é oferecer ferramentas e incentivos para que os jovens possam adquirir experiência, qualificação e, consequentemente, aumentar suas chances de empregabilidade.

“Investir na juventude é a garantia do presente e do futuro. Os jovens já estão atuando no mercado, liderando processos e construindo famílias. Por isso, a formação pessoal e a busca das oportunidades de emprego são importantes. Essa parceria com a Fecomércio, Senac e Sesc vai permitir que a gente forme mais de mil jovens. É uma ação que segue os caminhos trilhados por outra ação de sucesso do Governo, que são os CRJs. Atualmente, são 14 centros que servem de referência no País”, comentou o governador.

A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, destaca a importância da iniciativa. “Esse programa vai ampliar as possibilidades de capacitação voltada às juventudes do nosso Estado, que terão acesso por meio dos nossos Centros de Referência das Juventudes. Muitos dos jovens que frequentam os CRJs, por meio das oficinas ofertadas, já estão no mercado de trabalho e muitos estão empreendendo. As possibilidades que o EmpregaJUV apresenta fortalecerá ainda mais o nosso trabalho de possibilitar o acesso ao conhecimento e colaborar na formação e integração das juventudes na sociedade”, frisou.

“Estamos muito entusiasmados com a parceria entre o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, para a execução do programa EmpregaJUV. Essa é uma iniciativa que reflete o compromisso do Sistema Fecomércio-ES com a promoção de oportunidades para os jovens capixabas. Acreditamos que a qualificação profissional é um caminho essencial para a inclusão social e a redução das desigualdades. Ao criar essas vagas, estamos investindo no futuro dos nossos jovens e, consequentemente, no desenvolvimento sustentável do nosso Estado”, destacou o presidente do Sistema Fecomércio, Idalberto Moro.

Para o diretor regional do Senac, Richardson Schmittel, o EmpregaJUV é uma iniciativa transformadora, com potencial de mudar a trajetória dos jovens capixabas e de transformar vidas. “No Senac-ES, estamos empenhados em proporcionar uma educação de qualidade que prepare os jovens para os desafios do mundo do trabalho. Ao concluir os cursos, esses jovens não apenas vão obter um certificado reconhecido, mas também estarão mais preparados e confiantes para ingressar no mercado, contribuindo para o desenvolvimento econômico do Estado e para um futuro mais próspero para todos”, salientou Schmittel.

EmpregaJUV

Para se inscrever nas vagas de curso, o jovem deve procurar o CRJ mais próximo de sua região, onde receberá informações e encaminhamentos necessários para participar do programa. Durante o curso de qualificação profissional, os participantes terão acesso a benefícios, como uniforme e passagem para deslocamento ao local do curso.

Além disso, contarão com o suporte e assistência oferecidos pelo Sesc, contribuindo para uma experiência completa e enriquecedora ao longo do período de capacitação. Ao término do curso, os jovens participantes serão certificados pelo Senac, reconhecimento que agrega valor ao currículo e amplia as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

O programa EmpregaJUV destaca-se como uma importante iniciativa para a formação e qualificação profissional dos jovens, contribuindo para o desenvolvimento pessoal das juventudes e para a construção de uma sociedade mais inclusiva e preparada para os desafios do mercado de trabalho.

Estado Presente

No Espírito Santo, são 14 os Centros de Referência das Juventudes (CRJs), localizados em 10 municípios – Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Guarapari, Aracruz, São Mateus, Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim.

O Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, que conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a implementação de ações de prevenção e combate à violência. O objetivo é contribuir para a redução dos elevados índices de crimes violentos (homicídios e roubos) entre jovens de 15 a 24 anos, nas regiões de maior vulnerabilidade social e, historicamente, mais atingidas pela violência.

foto Hélio Filho/Secom