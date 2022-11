Empresa capixaba de embalagens plásticas conta com apoio do Bandes para investir em nova sede

today17 de novembro de 2022 remove_red_eye56

A retomada dos investimentos e o fomento ao ambiente de negócios capixaba, por meio do acesso ao crédito, é um dos principais objetivos do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) neste momento. O banco tem cerca de R$ 170 milhões em recursos disponíveis em linhas de financiamento destinado a micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) capixabas.

O Grupo Fort Flex, com sede em Vila Velha, obteve recursos do programa Bandes Retomada. A empresa atua com produtos descartáveis para os setores da saúde, industrial, limpeza e alimentício. Com um portfólio de produtos variados, disponibiliza uma linha de filmes plásticos com um alto diferencial tecnológico. O Grupo Fort Flex é um dos maiores produtores de embalagens flexíveis do Brasil e o foco da indústria abrange uma gama de mercados (alimentos, transformadores de plástico, distribuidores, entre outros).

O diretor do Grupo, Renato Pin, destaca que os recursos para capital de giro serão aplicados em atividades planejadas. “Com o objetivo de ampliar as ações da empresa em todo o território nacional, optou-se por financiamento do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) para a construção da nova sede da empresa, na região da Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. A nova sede vai incrementar o processo de crescimento da empresa, ampliando e agregando valor aos mais de cinco mil clientes distribuídos por todo o Brasil”, destaca.

Grupo Fort Flex

O Grupo Fort Flex atua no mercado desde 1999 com produtos e soluções nas linhas de saúde, doméstica, industrial e institucional. O Grupo conta com quatro marcas que representam os segmentos de atuação: Fort Health, Fort Lar, Fort Flex e Think Green.

A matriz atacadista está no Espírito Santo, em Vila Velha. A filial, com planta industrial, está localizada em Manaus, no Amazonas. De acordo com o diretor-presidente do Grupo Fort Flex, Renato Pin, o apoio do banco de desenvolvimento capixaba foi fundamental para impulsionar o crescimento da empresa, gerar emprego e renda para profissionais do Espírito Santo e ampliar a competitividade da empresa no mercado brasileiro.

Para Renato Pin, a parceria com o Bandes permite realizar um sonho antigo, a construção da sede própria da Fort Flex. Ele ressalta o valor e propósito do empreendimento e seu impacto positivo na vida das pessoas, em especial dos clientes e colaboradores, e no desenvolvimento do Espírito Santo.

Acesso

Para acesso à linha Bandes Retomada, não é necessária a entrega da proposta de crédito emergencial presencialmente no Bandes. Acesse o site do Bandes no link abaixo e preencha digitalmente a proposta. Além disso, o banco fornece a opção para simulação das condições de contratação da linha de crédito emergencial do Bandes Retomada.

Condições operacionais:

Valor financiável: de R$ 50 mil até R$ 5 milhões

Amortização: 60 meses com carência de até 12 meses

Total: 60 meses

Juros: 0,41% ao mês + Selic

Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br/emergencial

[email protected]