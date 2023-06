Empresa de pescados do ES busca fornecedores em Rodada de Negócios da Findes

O encontro é exclusivo para participação de empresas capixabas

A empresa Atum do Brasil, de Itapemirim, está à procura de fornecedores capixabas de caixas de papelão, materiais de limpeza e elétricos em geral, produtos químicos para higienização, embalagens plásticas, serviços de manutenção em ar condicionado, dentre outros.

A companhia, que comercializa diferentes tipos de pescados e frutos do mar, vai apresentar suas demandas de compra na Rodada de Negócios da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), dia 22 de junho, às 8h30, on-line via Teams.

Interessados podem se inscrever até o dia 15 de junho no link: https://forms.office.com/r/DbTQkMbufC

Para conhecer mais sobre a Atum do Brasil, acesse o perfil da empresa no Instagram: https://www.instagram.com/atumdobrasil/

Mais sobre a Rodada de Negócios

A rodada faz parte do Programa +Negócios da Findes e estimula o desenvolvimento da indústria, propiciando que empresas de diferentes portes façam negócios.

Como funciona?

Uma empresa demandante apresenta quais tipos de produtos ou serviços precisa adquirir. Então, potenciais fornecedoras se inscrevem para participar da rodada.

A partir de um horário pré-agendado, a empresa compradora se reúne com as vendedoras, de forma on-line ou presencial. As ofertantes da rodada realizam a apresentação dos seus produtos/serviços por meio de catálogos ou folders.

Como os negócios são gerados?

Os negócios podem ser fechados imediatamente ou não, a depender da empresa demandante.

Rodada de Negócios Atum do Brasil

Data: 22 de junho (quinta-feira)

Horário: 8h30 às 12h

Local: via Teams

Inscrições até 15 de junho: https://forms.office.com/r/DbTQkMbufC

por Lorena Zanon