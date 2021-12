Empresa especializada na produção de ferro gusa anuncia investimento no ES

today9 de dezembro de 2021 remove_red_eye32

A CBF Indústria de GUSA, empresa especializada na produção de ferro gusa, anuncia investimento no município de João Neiva por meio da reativação do alto forno-2, paralisado desde o mês de fevereiro 2019. O início das operações será em janeiro de 2022 e garantirá a criação de cerca de 100 novos empregos na região. A empresa é beneficiária do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES). A produção de ferro gusa prevista para 2022 será de 240 mil toneladas, o que significa incremento de 50% em relação à 2021 e aumento significativo no PIB de João Neiva, uma vez que a CBF é uma das maiores empregadoras da região.

Segundo o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, a decisão da empresa trará oportunidades para os capixabas e estimulará o desenvolvimento não somente para o município, mas também para a região. “Somos um Estado pequeno, mas próspero e cheio de oportunidades. Não é à toa que temos excelentes indicadores, como a Nota A no Tesouro Nacional, a melhor avaliação do Ensino Médio do País, além de incentivos fiscais e tributários atraentes, segurança jurídica e boa relação institucional.

“Sob orientação do governador Renato Casagrande, estamos empenhados no trabalho de promover o desenvolvimento em todas as regiões capixabas por meio da prospecção ativa de novos investimentos e da desburocratização. Temos uma política de incentivos fiscais pautada no Invest-ES e no Compete-ES, que são importantes para investidores que têm projetos de modernização e expansão com foco na sustentabilidade e no desenvolvimento social. Somente neste ano, fizemos contato com 400 empresas presentes no mercado nacional e internacional. Por isso, organizações de diversos segmentos se interessam em vir para o Estado, se estabelecer e buscar ampliar negócios”, completou Hoffmann.



De acordo com a CEO da empresa, Sílvia Nascimento, a empresa está em João Neiva/ES desde 1986 e a decisão por reativar o alto forno, ocorreu em função da certificação da CBF como primeira usina de ferro gusa carbono neutro, o que gerou incremento de demanda pelo ferro gusa verde, fonte metálica para a produção de aço e fundidos, decorrente da necessidade atual de descarbonização das indústrias em todo mundo.



A CBF planeja aumentar sua participação no abastecimento das empresas de fundição no mercado externo, que atendem principalmente a indústria automobilística nos países europeus, e que são ávidas pelo ferro-gusa nodular carbono neutro (sem emissões de CO2) e de alta qualidade (baixo fósforo) produzido pela CBF. Para isso, foi necessário o revamping dos principais equipamentos e do revestimento refratário do 2º Alto-Forno da usina para garantir uma nova e estável campanha de produção de ferro-gusa.



“A CBF agradece o grande apoio recebido da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Estado de Inovação e Desenvolvimento (Sectides) junto à mineradora Vale. Realizaram as ações necessárias para garantir o abastecimento de minério de ferro, matéria prima essencial para o funcionamento da empresa”, disse Sílvia.