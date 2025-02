Eneva e Samarco firmam contrato para fornecimento de gás natural no mercado livre

Parceria terá duração de três anos e atenderá o Complexo de Ubu, no Espírito Santo

A Eneva, maior operadora privada de gás natural do Brasil, e a Samarco, joint-venture entre Vale e BHP Brasil e umas das principais mineradoras do país, assinaram contrato para o fornecimento de gás natural no mercado livre ao Complexo de Ubu, no Espírito Santo.

O acordo, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2025, terá duração de três anos. O fornecimento de gás será escalonado, com 40% do volume a ser consumido pela Samarco em 2025, 25% em 2026 e 15% em 2027.

A migração da Samarco para o mercado livre amplia seu acesso à energia mais competitiva e sustentável, reforçando seu compromisso com práticas eficientes com a economia significativa em comparação com o mercado cativo.

Ao celebrar o contrato com a Eneva, a Samarco passa a ter 75% do seu consumo de gás suprido via mercado livre, uma evolução expressiva considerando-se os 10% registrados anteriormente.

Atualmente, a mineradora opera com 60% de sua capacidade produtiva instalada e conta com um plano para atingir 100% de sua capacidade até 2028.

“Seguimos em nossa retomada gradual e buscando o crescimento sustentável. Com o aumento da capacidade instalada, a Samarco prevê a produção de 15 milhões de toneladas de pelotas e finos de minério de ferro em 2025. Parcerias estratégicas, como esta para o fornecimento de gás com a Eneva, nos garantem maior competividade ao nosso produto e, ao final, contribuem para o desenvolvimento econômico local”, afirmou Ailana Vilela, gerente-geral de Suprimentos da Samarco.

Para a Eneva, a parceria reforça o papel estratégico da companhia no desenvolvimento do mercado livre de gás no Brasil, ampliando sua carteira de clientes e contribuindo para a competitividade da indústria nacional. “Este contrato é um marco que coloca a Eneva como a principal fornecedora de gás na malha para mineradoras e expande seu objetivo desenvolver parcerias no mercado de gás com novas indústrias de outros setores. A parceria representa uma oportunidade de apresentar nossas soluções inovadoras e fornecer o suprimento atendendo a necessidade de cada cliente”, destaca Marcelo Lopes, diretor de Marketing, Comercialização e Novos Negócios da Eneva.

A parceria com a Samarco fortalece o desenvolvimento estratégico no mercado de gás e energia no Espírito Santo, onde a Eneva também possui contrato de suprimento com a Vale e opera três ativos de geração termelétricos, Povoação, Viana e Linhares, adquiridos recentemente.

A operação de gás natural “on grid” da Eneva é viabilizada pelas principais malhas de transporte de gás do país, geridas pelas transportadoras NTS, TBG e TAG, conectando de forma eficiente e segura as regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil.

foto Jeferson Roccio