Entrega de mais 13 novos leitos de UTI no sul do Estado é anunciado por Casagrande

today19 de março de 2021 remove_red_eye67

O governador do Estado, Renato Casagrande, entregou nesta sexta-feira (19), mais 13 novos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) exclusivos para atendimento a paciente com o novo Coronavírus (Covid-19), em Cachoeiro de Itapemirim, na região sul capixaba. Os leitos fazem parte da segunda fase do programa estadual “Leitos para Todos”, por meio da contratualização com o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. O valor do contrato é de R$ 813 mil.

“Com essa nova expansão chegamos a 137 leitos de UTI exclusivos para Covid no sul do Estado. Também estamos abrindo mais 40 leitos de enfermaria na região litoral sul, chegando a 158 exclusivos para Covid. Desde o anúncio da quarentena de 14 dias em todo território capixaba estamos abrindo novos leitos todos os dias, estruturando nossa rede de atendimento. Queremos continuar atendendo a todos os capixabas. Desde o início da pandemia, não faltou leito para nenhum paciente acometido por essa doença”, afirmou o governador.

Casagrande voltou a fazer um apelo à sociedade para o cumprimento das medidas restritivas anunciadas pelo Governo do Estado. “O que salva vidas são as vacinas e o cumprimento dos protocolos de saúde. Nossa quarentena é preventiva para tentarmos não colapsar o sistema de saúde. Apelo para que as pessoas possam se resguardar. Não importa o desgaste nesse momento, pois a minha tarefa é salvar vidas. O colapso é iminente e não aconteceu ainda, pois temos uma condição robusta de oferta de leitos, mas estamos com 92% dos leitos ocupados. Se não faltar para Covid, pode faltar para quem teve um AVC, um acidente”, explicou.

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, também acompanhou a entrega dos novos leitos. “Queria agradecer ao governador pela visita e pelo empenho de liderar esse trabalho para salvar vidas. Está fazendo todo esforço para que não falte leito para nenhum capixaba. Os prefeitos estão juntos nesse pacto pela vida”, declarou.

Programa Leitos para Todos

O Programa Estadual “Leitos para Todos” foi instituído pelo Governo do Espírito Santo em abril de 2020, por meio da Portaria Nº071-R, como estratégia de qualificação e reestruturação da rede de atenção à saúde e fortalecimento do papel da regulação do Estado, com o objetivo de garantir o acesso à atenção hospitalar a todos os pacientes que desenvolverem formas graves da Síndrome Respiratória Aguda Grave, entre elas, o novo Coronavírus (Covid-19).

Deste modo, a Secretaria da Saúde (Sesa) estruturou uma ampla reforma nas áreas físicas das unidades hospitalares próprias e também um processo de contratualização de leitos em hospitais filantrópicos, federais e privados.

Em 2020, durante a primeira fase do Programa, foram disponibilizados 715 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo e 817 de enfermaria, com um total de 1.532 leitos durante o período de maior pressão assistencial da Covid-19, no mês de julho.

Atualmente, com o cenário de crescimento de novos casos, internações e de óbitos no Espírito Santo, a segunda fase do Programa já disponibilizou, de janeiro até a primeira quinzena de março, mais de 130 novos leitos, sendo cerca de 80 de UTI e 50 de enfermaria, entre leitos próprios, filantrópicos e privados contratualizados.

Diariamente, o Governo do Estado atualiza os dados da ocupação de leitos hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba, disponível no link: https://coronavirus.es.gov.br/painel-ocupacao-de-leitos-hospitalares