Equipe paralímpica do Espírito Santo disputa Circuito Loterias Caixa de natação

19 de maio de 2023

A equipe de natação paralímpica do Espírito Santo disputa, neste fim de semana, o Circuito Loterias Caixa, que vai acontecer na capital paulista. Realizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), a competição é ultima oportunidade para os atletas alcançarem o índice para o Campeonato Mundial. A delegação viaja com o apoio financeiro do programa Compete Esportivo, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

O Estado será representado pelo Clube Álvares Cabral, com uma equipe de onze atletas. Entre eles, Breno Braga, Fábio Antônio, Íkaro Castro, Laís Amorim e Nathalia Torezani são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Sesport.

Cerca de 260 nadadores vão participar do circuito nacional e o sistema de disputa será com finais diretas em provas multiclasses. A paratleta Mariana Gesteira, da classe S9, já havia alcançado o índice necessário no Open Internacional, também em São Paulo, e garantiu a vaga para o Mundial, que ocorrerá em Manchester, entre os dias 31 de julho e 06 de agosto.

“A expectativa é de a equipe toda ir bem e conseguir uma boa classificação geral. O objetivo é sempre melhorar os meus tempos individuais e as minhas maiores chances de medalha são nas provas de revezamento”, comentou Nathalia Torezani.