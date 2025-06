Eric Grattz conquista pódio triplo na estreia do Circuito Estadual de Surf de Base

No mar de Guarapari, o surfista capixaba levou o título de campeão na categoria sub-14 e vice- campeão da sub-16 e Sub-18

O surfista Eric Grattz, 13 anos, já começa o ano de competições fazendo história no cenário do surfe capixaba. No último final de semana, 7 e 8 de junho, Eric obteve excelente resultado na 1ª Etapa do Circuito Estadual de Surf de Base, realizado na Praia D’Ule – Recanto da Sereia, em Guarapari. O capixaba conquistou o título de campeão na categoria Sub-14, além de ter ficado em segundo lugar na Sub-16 e Sub-18.

“Quero agradecer primeiramente à Deus, meus patrocinadores e minha família. O ano está só começando! Temos campeonatos importantes para disputar em 2025. O meu objetivo é ser campeão estadual mais uma vez e conseguir a tão sonhada vaga no brasileiro no final do ano. Estou muito feliz com minhas conquistas”, afirma Eric Grattz.

A próxima parada do jovem surfista será na primeira Etapa do Circuito Capixaba de Surf Profissional que acontecerá entre os dias 5 e 6 de julho, em São Mateus/Guriri.

foto divulgação