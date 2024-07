ES abre novo edital para desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), lançou, nesta quarta-feira (24), o edital da 3ª edição do Programa de Apoio à Inovação Tecnológica, o Tecnova III. As inscrições já estão abertas. O lançamento da chamada pública aconteceu em cerimônia realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do governador Renato Casagrande.

O Tecnova III é fruto da parceria entre a Fapes e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O edital soma um investimento de mais de R$ 17 milhões, sendo R$ 12,3 milhões da Finep e R$ 4,9 milhões da Fapes. Cerca de 35 empresas serão beneficiadas pelo Tecnova III no Espírito Santo para receberem até R$ 400 mil cada para desenvolverem produtos ou serviços inovadores, além de serem aceleradas e internacionalizadas de forma personalizada.

“O Espírito Santo está se apresentando ao Brasil como um lugar onde se faz diferente. A inovação é um caminho. Queremos que o nosso Estado seja um provedor de tecnologia e não apenas um mero consumidor. Temos desafios enormes pela frente e tenho certeza que se seguirmos reservando parte do orçamento para investir em inovação vamos trilhar esse caminho correto e que irá gerar oportunidades a todos os capixabas”, afirmou o governador.

O superintendente da Área de Pesquisa Aplicada e Desenvolvimento Tecnológico da Finep, André Nunes, participou do evento e explicou sobre o edital. “A Finep e o Governo do Estado têm trabalhado muito juntos, desde o lançamento do Tecnova 1. Tivemos um aumento de recursos muito grande para a 3ª edição do programa. Já vimos hoje até resultados de projetos de outros Tecnovas que fizeram as empresas crescerem e se desenvolverem. O evento de hoje não é só o lançamento do edital, mas o reforço desta parceria. Que ela seja duradoura e que a gente possa lançar muitos editais conjuntamente”, disse.

“Com este edital o Governo do Estado dá mais um passo importante para consolidação do Espírito Santo como polo de inovação e tecnologia nacional. Através do apoio oferecido pelo Tecnova em edições passadas, inúmeras soluções para problemas reais da sociedade foram criadas por meio das empresas beneficiadas. Prova disso são os cases apresentados hoje. Além disso, nessa nova edição apostamos na internacionalização apoiando as empresas a buscar novos mercados. Com isso estamos fortalecendo startups e empresas genuinamente capixabas que empregam pessoas e desenvolvem a economia local”, comentou o diretor geral da Fapes, Rodrigo Varejão.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, reforçou a importância da iniciativa, que representa uma oportunidade única para o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores, que podem colocar o Estado na vanguarda tecnológica. “A parceria entre a Fapes e a Finep busca fortalecer nossas políticas de incentivo à inovação e a tecnologia. Nosso objetivo é transformar boas ideias em negócios de sucesso, acelerando e internacionalizando nossas empresas,” completou.

Como é o edital Tecnova III?

O Tecnova III já está com inscrições abertas e vai selecionar cerca de 35 empresas capixabas. O edital é voltado para projetos de inovação em fase de tração ou escala e oferece apoio financeiro, por meio de recursos econômicos não-reembolsáveis, para o desenvolvimento de produtos, bens, serviços ou processos inovadores que envolvam riscos tecnológicos associados a oportunidades de mercado e que estejam relacionados a setores econômicos estratégicos para as políticas estaduais e federais.

O prazo de submissão de propostas segue até o dia 29 de setembro e devem ser feitas no site www.sigfapes.es.gov.br. Podem inscrever projetos de empresas capixabas com faturamento anual bruto de até R$ 16 milhões.

“O objetivo do Tecnova III é que, além de desenvolverem novos serviços e produtos inovadores, incrementando o potencial competitivo de suas empresas, elas ganhem tração para acessar o mercado rapidamente e escalem à nível nacional e também à nível mundial. A aceleração e a internacionalização serão personalizadas, com acesso a aceleradoras e internacionalizadoras credenciadas pela Fapes na região sudeste, permitindo que concluam seus projetos e possam alcançar o mercado global em dois anos”, explicou o diretor de inovação da Fapes, Elton Moura.

Casos de sucesso de edições passadas do Tecnova

A startup capixaba Dersalis é uma empresa de biotecnologia que interpreta dados vitais em tempo real para identificação precoce de risco à vida em operações industriais críticas. A empresa participou do Tecnova II em 2022 e recebeu o valor de aproximadamente R$ 300 mil para desenvolver o dispositivo chamado pulseira inteligente, entre outros.

Com a criação, a startup utiliza dados coletados para identificar, por exemplo, sinais de sono antes da manifestação física deles garantindo uma condução segura. Em operações de mineração o dispositivo identifica sinais de estresse térmico, entre outros. A empresa possui clientes como as Companhias Vale, Suzano, Shell, Raízen, entre outros.

“A Dersalis é uma empresa de biotecnologia e dependemos de muito investimento em P&D para aprimorar nossa solução e o Tecnova é peça chave para esse avanço científico. Conseguimos executar estudos que foram de extrema importância não só para Dersalis mais para toda comunidade científica”, destacou o diretor executivo e cofundador da Dersalis, Pedro Guizardi.

Outra startup beneficiada pelo Tecnova é a Takeat que oferece soluções para estabelecimentos da área food service voltadas para gestão, delivery, garçom digital que permite que os clientes façam o pedido tanto pelo garçom físico quanto pelo digital e o programa de cashback onde os clientes recebem envios de mensagens informando um valor disponível para poderem retornar aos estabelecimentos. A startup criada em 2020 por meio do Programa Centelha, também da Fapes e Finep, já atua em restaurantes de todo o Brasil.

“Em junho de 2020 nós fomos contemplados pelo Centelha e foi aí que eu comecei a empresa. Um mês depois conseguimos captar com o primeiro investidor anjo e em 2022 estávamos praticamente quebrados devido a pandemia, pois os restaurantes foram fechados o que nos atrapalhou muito. Eu ia comunicar a todos que íamos fechar quando a Fapes lançou o Tecnova II. Com o recurso do edital a equipe aumentou, o produto melhorou e muito e fechamos o piloto com o Banestes, depois fomos investidos pelo Funses e agora estamos fechando uma nova rodada de investimento com 38 pessoas no time e mil operações pelo Brasil”, relatou Miguel Carvalho, fundador e CEO da Takeat, que recebeu R$ 235 mil no Tecnova II.

SERVIÇO

Lançamento do Edital Fapes nº 07/2024 – Tecnova III (clique aqui e acesse o edital)

Prazo de submissão: até 29 de setembro

Site para submissão: www.sigfapes.es.gov.br

Quem pode: Empresas capixabas com faturamento anual bruto de até R$ 16 milhões

Benefício: Até R$ 400 mil, além de aceleração e internacionalização personalizada

Quantidade de empresas que serão selecionadas: cerca de 35

