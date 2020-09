ES | Escolas podem retomar as aulas presenciais dia 05 de outubro

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, acaba de anunciar em coletiva de imprensa que as escolas onde os municípios estão com risco baixo, de acordo com o Mapa de Risco da Covid-19, já podem retornar as aulas presenciais a partir do dia 05 de outubro. A medida adotada está valendo para os ensinos fundamental e médio de escolas públicas e privadas.

Ao todo, 75 municípios se encaixam nessa situação. Já as cidades de Piúma, Montanha e São José do Calçado, por fato de terem voltado para o risco moderado continuarão apenas com atividades remotas.

Ainda de acordo com o governo do estado, cada escola poderá decidir o que será feito, ou seja, quando retornar e como.

Também participaram da coletiva os secretários de Educação, Vitor de Ângelo, e de Saúde Nésio Fernandes.