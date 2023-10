ES terá obras estruturantes e mais de 4,5 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida

Os principais empreendimentos do novo plano de investimentos do governo federal para o estado serão apresentados pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, na capital Vitória

O Novo PAC do Governo Federal chega ao estado do Espírito Santo nesta terça-feira (17). A apresentação sobre os investimentos que serão realizados será feita pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, a empresários e gestores públicos na capital Vitória, com a participação do governador Renato Casagrande e parlamentares capixabas. O investimento total de recursos já alocados é de R$ 43 bilhões.

Entre as principais obras para o estado, estão a Barragem Rio Jucu, a ampliação do Hospital Universitário da UFES e o projeto público de duplicação e estudo de concessão da BR-262. Também serão finalizadas obras importantes como uma nova unidade de produção de petróleo e gás natural no Parque das Baleias, o Contorno de Serra em Mestre Álvaro (BR-101) e o novo Hospital Geral de Cariacica.

Para melhorar a mobilidade, o Governo Federal destina recursos para construção de novos trechos das rodovias BR-259 e BR-482, para acesso a Guandu e o contorno de Cachoeiro do Itapemirim, respectivamente. Também está contemplada a finalização da construção do contorno de Serra em Mestre Álvaro (BR-101) e do acesso a Capuaba (BR-447). Estão previstas ainda as duplicações da BR-259 (João Neiva – Colatina – Aimorés) e da BR-262. Outras obras previstas alcançam o aeroporto de Vitória, portos e ferrovias com o objetivo de tornar o transporte do estado mais sustentável e eficiente.

Pelo programa Minha Casa, Minha Vida serão finalizadas 3273 unidades habitacionais e construídas 1268 novas unidades, um total de 4541 moradias. Nas áreas de saúde e educação estão previstas novas escolas, creches, quadras e unidades de saúde serão retomadas ou concluídas, totalizando 40 obras.

Os investimentos em transição energética, em descarbonização, em mineração segura e sustentável e no combate à pobreza energética estão entre as prioridades do Governo Federal e também chegam ao Espírito Santo, com a finalização de 950 km em linhas de transmissão em três regiões (Morro do Chapéu II – Poções III; Poções III – Medeiros Neto II; Medeiros Neto II – João Neiva 2); a implantação de nova unidade de produção de petróleo e gás natural no Parque das Baleias e mais 1.069 km de linhas de transmissão pelo estado.

Com as obras do Novo PAC, cidades do estado ganharão novas infraestruturas e serviços que transformam a vida das pessoas, como o projeto Periferia Viva, em São Mateus. Além de obras de contenção de encostas e drenagem em Vila Velha e Cariacica. Também serão realizadas melhorias na estação de tratamento de esgoto em Colatina e a implantação do saneamento integrado e urbanização nos bairros São Benedito, Consolação, Bonfim, Penha, Itararé e Gurigica em Vitória.