Escola Renato Pacheco será climatizada esta semana após lei de deputado estadual

today17 de fevereiro de 2025 remove_red_eye72

Ao todo, 1.200 alunos serão beneficiados na unidade escolar de Jardim Camburi, Vitória. A conquista é fruto do esforço do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), autor da Lei estadual nº 11.605/2022, que obriga o Estado a garantir temperaturas adequadas, entre 20°C e 23°C, nas salas de aula das escolas públicas estaduais

A Escola Estadual Professor Renato Pacheco, em Jardim Camburi, Vitória, está prestes a dar um grande passo para melhorar a qualidade do ensino: a climatização completa de suas salas de aula. A instalação, que atenderá 1.200 alunos do ensino médio e técnico integrado, será concluída ainda esta semana com a ligação da nova subestação à rede elétrica pela empresa EDP.

A conquista é fruto do esforço do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), autor da Lei estadual nº 11.605/2022, que obriga o Estado a garantir temperaturas adequadas, entre 20°C e 23°C, nas salas de aula das escolas públicas estaduais.

“A climatização das escolas capixabas é uma pauta do nosso mandato desde 2022. A lei foi aprovada e hoje o Estado tem um plano para climatizar todas as unidades até 2026. A Escola Renato Pacheco é mais uma a receber essa melhoria essencial para professores e estudantes”, destacou Gandini, que obteve da EDP a informação de que a obra será realizada esta semana.

A escola já conta com climatização em alguns ambientes, como setor administrativo, auditório e laboratórios. Agora, com o suporte da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), serão instalados 20 aparelhos de grande potência em 15 salas de aula, além de equipamentos para os espaços de educação especial e coordenação pedagógica.

Segundo o diretor da unidade, Diassis Ximenes, a falta de climatização tem sido um dos principais desafios enfrentados pela escola.

“As salas são muito quentes, e os ventiladores apenas jogam vento quente nos alunos. O conforto térmico melhora o desempenho de estudantes e professores. Nossa escola já tem uma boa avaliação, e esse avanço vai nos permitir crescer ainda mais”, afirmou.

A instalação do novo sistema foi agilizada após a atuação de Gandini e do vereador Bruno Malias (PSB), que cobraram urgência na realização do serviço. O deputado Gandini, que é vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, esteve na escola hoje (17), junto com o vereador, para ouvir os estudantes, que reclamam do forte calor nas salas.

“O apoio dos representantes públicos faz toda a diferença. Eles são a voz da comunidade e pressionam para que as demandas saiam do papel. Sem essa cobrança, essa data certamente não sairia tão rápido”, completou o diretor.

A previsão é que a EDP realize a ligação da subestação em um único dia, garantindo que, já nos próximos dias, os alunos possam estudar em um ambiente climatizado e mais confortável.

“Nosso mandato trabalha com resultados. Educação de qualidade passa por estrutura adequada, e ninguém merece estudar no calor! Seguimos acompanhando e cobrando até que todas as escolas do Estado estejam climatizadas”, concluiu Gandini.

créditos Gleberson Nascimento