VÍDEO | Prefeito de Viana: “escolas cívico-militares continuarão funcionando”

12 de julho de 2023

A prefeitura de Viana, por meio da Secretaria de Educação (SEMED), informa que o município conta com duas Escolas Cívico-Militares instituídas em parceria com o Governo do Estado. Portanto, independente da decisão do Governo Federal, de quem a prefeitura não recebe recursos via Ministério da Educação, as instituições de ensino permanecerão funcionando normalmente com verba própria.

Inaugurada em outubro de 2020, a Escola de Ensino Fundamental João Natalício Alves Pereira, em Vila Bethânia, foi a primeira unidade cívico-militar a ser implementada no Espírito Santo. O espaço possui um bloco educacional com dois pavimentos e área esportiva coberta, com 577 alunos matriculados e 10 salas de aula.

A segunda Escola Cívico-Militar de Ensino Fundamental da cidade é a Professora Divaneta Lessa de Moraes, em Campo Verde. Inaugurada em fevereiro de 2022, o espaço de ensino conta com 1.052 alunos matriculados e 22 salas de aula.