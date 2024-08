Escolas de Anchieta conquistam notas acima da média estadual no Ideb 2023

O Espírito Santo está entre os melhores ensinos públicos do país, conforme o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023. E diversas escolas municipais de Anchieta se destacaram com índices superiores aos da média estadual.

Nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), o Estado alcançou 6,3 pontos, ficando com a quinta melhor nota. Já nos anos finais (6º ao 9º), o Estado registrou 5,3 pontos, alcançando o terceiro lugar entre os Estados no país.

Em Anchieta, das nove escolas municipais avaliadas, cinco conquistaram pontos acima da média estadual nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano). A Escola Tio Liliu, por exemplo, obteve a nota 8,2, sendo a 2ª melhor nota do Estado. Já a Escola Tia Marlene Petri, em Alto Pongal, obteve nota 7,6, enquanto que as escolas Elson Garcia e Terezinha Godoy de Almeida, conquistaram 7,3 e 7,1 respectivamente.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação de Anchieta, outras, apesar de estarem abaixo da média, tiveram melhoras consideráveis, como é o caso da Escola Professora Genelice dos Reis, em Recanto do Sol, que saiu de uma nota de 1,8, em 2021 para 5,7, em 2023.

Já nos anos finais (6º ao 9º), sete entre as nove escolas municipais obtiveram notas acima da média estadual. A Escola Maria Luiza Flores, que ficou com a 8ª melhor nota entre todas as escolas capixabas, conquistou nota de 6,7. Outras como a Escola Edma Maria Mezadri Mulinari, em Baixo Pongal, que em 2019 havia alcançado 4,3 saltou para 6,1 no Ideb de 2023.

Confira abaixo as notas das escolas municipais de Anchieta que se destacaram no Ideb e no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2023 no e ensino fundamental I (1° ao 5° ano) e ensino fundamental II (6° ao 9° ano), com base nas informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no último dia 14 de agosto.

O Ideb é o índice que mede a qualidade da educação no Brasil. O indicador é produzido a cada dois anos para os anos iniciais (5° ano) e finais (9° ano) do ensino fundamental e também para o 3° ano do ensino médio. O índice é calculado a partir de dois componentes: a taxa de aprovação das escolas e as médias de desempenho dos alunos em uma avaliação de Matemática e Português.

